З Дніпра біля Набережного шосе водолази дістали тіло жінки
З потеплінням у Києві почастішали випадки загибелі людей на воді
У понеділок, 17 травня, в Києві в річці Дніпро між Північним мостом та мостом Метро було виявлено тіло людини. Тіло знаходилося у воді в районі Набережного шосе. Інформація про це надійшла до рятувальної служби о 14:36, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
До місця виклику було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Рятувальники встановили, що тіло знаходиться у воді на відстані 3 м від берега.
За допомогою водолазно-рятувального спорядження потопельницю було транспортовано до берега та передано працівникам правоохоронних органів для встановлення причин, особи та обставин трагічного випадку.
Нагадаємо, 16 травня з озера Опечень в Оболонському районі столиці водолази дістали тіло чоловіка.
ДСНС нагадує, що під час відпочинку біля води заборонено:
- купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
- вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
- стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього;
- купатися наодинці;
- використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання.
- плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;
- вживати спиртні напої до та під час купання;
- підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
- допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
- подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;
- дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;
- купання дітей без супроводу дорослих.
За два тижні травня в Україні потонули 43 людини, з яких троє дітей. Лише 14 травня на водоймах загинули троє людей.
Як повідомлялося раніше, 25 квітня в річці Десенка у Дніпровському районі столиці на поверхні води було виявлено тіло жінки