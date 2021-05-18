  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    З Дніпра біля Набережного шосе водолази дістали тіло жінки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Потопельницю дістали за допомогою водолазно-рятувального спорядження&nbsp; - З Дніпра біля Набережного шосе водолази дістали тіло жінки
    Потопельницю дістали за допомогою водолазно-рятувального спорядження 
    Фото: ДСНС

    З потеплінням у Києві почастішали випадки загибелі людей на воді

    У понеділок, 17 травня, в Києві в річці Дніпро між Північним мостом та мостом Метро було виявлено тіло людини. Тіло знаходилося у воді в районі Набережного шосе. Інформація про це надійшла до рятувальної служби о 14:36, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    До місця виклику було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Рятувальники встановили, що тіло знаходиться у воді на відстані 3 м від берега.

    За допомогою водолазно-рятувального спорядження потопельницю було транспортовано до берега та передано працівникам правоохоронних органів для встановлення причин, особи та обставин трагічного випадку.

    Нагадаємо, 16 травня з озера Опечень в Оболонському районі столиці водолази дістали тіло чоловіка.

    ДСНС нагадує, що під час відпочинку біля води заборонено:

    • купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
    • вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
    • стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього;
    • купатися наодинці;
    • використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання.
    • плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;
    • вживати спиртні напої до та під час купання;
    • підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
    • допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
    • подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;
    • дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;
    • купання дітей без супроводу дорослих.

    За два тижні травня в Україні потонули 43 людини, з яких троє дітей. Лише 14 травня на водоймах загинули троє людей.

    Як повідомлялося раніше, 25 квітня в річці Десенка у Дніпровському районі столиці на поверхні води було виявлено тіло жінки

    Теги: Київ ДСНС смерть на воді потонули рятувальники річка Дніпро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    З Дніпра біля Набережного шосе водолази дістали тіло жінки