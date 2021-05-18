З Дніпра біля Набережного шосе водолази дістали тіло жінки

З потеплінням у Києві почастішали випадки загибелі людей на воді

У понеділок, 17 травня, в Києві в річці Дніпро між Північним мостом та мостом Метро було виявлено тіло людини. Тіло знаходилося у воді в районі Набережного шосе. Інформація про це надійшла до рятувальної служби о 14:36, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

До місця виклику було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Рятувальники встановили, що тіло знаходиться у воді на відстані 3 м від берега.

За допомогою водолазно-рятувального спорядження потопельницю було транспортовано до берега та передано працівникам правоохоронних органів для встановлення причин, особи та обставин трагічного випадку.

Нагадаємо, 16 травня з озера Опечень в Оболонському районі столиці водолази дістали тіло чоловіка.

ДСНС нагадує, що під час відпочинку біля води заборонено:

купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;

вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;

стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього;

купатися наодинці;

використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання.

плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;

вживати спиртні напої до та під час купання;

підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;

допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;

подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;

дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;

купання дітей без супроводу дорослих.

За два тижні травня в Україні потонули 43 людини, з яких троє дітей. Лише 14 травня на водоймах загинули троє людей.

Як повідомлялося раніше, 25 квітня в річці Десенка у Дніпровському районі столиці на поверхні води було виявлено тіло жінки