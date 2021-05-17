З озера на Оболоні водолази дістали тіло молодика

За допомогою спеціального спорядження потопельника було доставлено на берег

Водолази підняли тіло чоловіка з глибини 6 м

У неділю, 16 травня, на озері Опечень в Оболонському районі столиці у воді було виявлено тіло чоловіка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

До місця виклику було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Після проведення пошукових робіт тіло чоловіка 1997 року народження було знайдено на відстані 15 м від берега на глибині 6 м.

За допомогою водолазно-рятувального спорядження потопельника було доставлено на берег та передано слідчо-оперативній групі для встановлення причин та обставин трагічного випадку.

Пресслужба ГУ ДСНС у Києві також інформує, що всього з початку 2021 року на водних об'єктах міста врятовано 14 осіб (з них 6 дітей) та 10 осіб загинуло, а саме: на р. Дніпро – 4 особи, на р. Десенка – 1 особа, на озерах – 3 особи, на інших водоймах міста – 2 особи.

ДСНС нагадує, що під час відпочинку біля води заборонено:

купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;

вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;

стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього;

купатися наодинці;

використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання.

плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;

вживати спиртні напої до та під час купання;

підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;

допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;

подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;

дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;

купання дітей без супроводу дорослих.

За два тижні травня в Україні потонули 43 людини, з яких троє дітей. Лише 14 травня на водоймах загинули троє людей.

Як повідомлялося раніше, 25 квітня в річці Десенка у Дніпровському районі столиці на поверхні води було виявлено тіло жінки



