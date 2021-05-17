З озера на Оболоні водолази дістали тіло молодика
Водолази підняли тіло чоловіка з глибини 6 м
У неділю, 16 травня, на озері Опечень в Оболонському районі столиці у воді було виявлено тіло чоловіка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
До місця виклику було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
Після проведення пошукових робіт тіло чоловіка 1997 року народження було знайдено на відстані 15 м від берега на глибині 6 м.
За допомогою водолазно-рятувального спорядження потопельника було доставлено на берег та передано слідчо-оперативній групі для встановлення причин та обставин трагічного випадку.
Пресслужба ГУ ДСНС у Києві також інформує, що всього з початку 2021 року на водних об'єктах міста врятовано 14 осіб (з них 6 дітей) та 10 осіб загинуло, а саме: на р. Дніпро – 4 особи, на р. Десенка – 1 особа, на озерах – 3 особи, на інших водоймах міста – 2 особи.
ДСНС нагадує, що під час відпочинку біля води заборонено:
- купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
- вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
- стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього;
- купатися наодинці;
- використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання.
- плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;
- вживати спиртні напої до та під час купання;
- підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
- допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
- подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;
- дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;
- купання дітей без супроводу дорослих.
За два тижні травня в Україні потонули 43 людини, з яких троє дітей. Лише 14 травня на водоймах загинули троє людей.
Як повідомлялося раніше, 25 квітня в річці Десенка у Дніпровському районі столиці на поверхні води було виявлено тіло жінки