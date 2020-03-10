Під мостом траси Київ-Ковель виявлено гранату (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гранату було виявлено під автомобільним мостом біля р. Здвиж Фото: ДСНС

Піротехнічна служба вилучила небезпечну знахідку

8 березня біля р. Здвиж під автомобільним мостом автодороги Київ-Ковель-Ягодин біля смт Бородянка було виявлено гранату. Повідомлення про знахідку надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району.

На місце події було здійснено виїзд групи піротехнічної служби Мобільного рятувального центру ДСНС та вилучено гранату. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

У зв’язку із збільшенням кількості знаходжень вибухонебезпечним предметів рятувальники звертаються до громадян із закликом бути особливо обережними та суворо дотримуватись правил безпеки та алгоритму дій при виявленні вибухонебезпечних та схожих на них предметів і негайно телефонувати за номером 101.

Як повідомлялося, 7 березня на території міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» у Дніпрі знайшли боєприпаси часів Другої світової.

Під час вилучення боєприпасів роботу аеропорту тимчасово призупинили. Від ДСНС залучався піротехнічний розрахунок. Було організовано охорону місця виявлення та чергування відділення служби пожежної безпеки аеропорту.