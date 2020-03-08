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    Події в Україні

    У Дніпрі через боєприпаси закрили аеропорт

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    У Дніпрі через боєприпаси закрили аеропорт

    Ввечері у суботу роботи з вилучення боєприпасів призупинили

    На території міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» у Дніпрі знайшли боєприпаси часів Другої світової.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «7 березня до ДСНС надійшла інформація, що у м. Дніпро на території відомчої заправочної станції міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» під час проведення земельних робіт виявлено застарілі боєприпаси часів Другої світової війни (2 авіабомби SC-10)», – йдеться у повідомленні.

    Ввечері у суботу роботи з вилучення боєприпасів призупинили. Боєприпаси не вилучили у зв’язку з можливим знаходженням в землі інших вибухонебезпечних предметів.

    Роботу аеропорту тимчасово призупинили. Від ДСНС залучено піротехнічний розрахунок. Організовано охорону місця виявлення та чергування відділення служби пожежної безпеки аеропорту.

    Продовження робіт заплановано на 8 березня.

    Нагадаємо, на Київщині масові пожежі в екосистемах.

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