У Дніпрі через боєприпаси закрили аеропорт
Ввечері у суботу роботи з вилучення боєприпасів призупинили
На території міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» у Дніпрі знайшли боєприпаси часів Другої світової.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
«7 березня до ДСНС надійшла інформація, що у м. Дніпро на території відомчої заправочної станції міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» під час проведення земельних робіт виявлено застарілі боєприпаси часів Другої світової війни (2 авіабомби SC-10)», – йдеться у повідомленні.
Ввечері у суботу роботи з вилучення боєприпасів призупинили. Боєприпаси не вилучили у зв’язку з можливим знаходженням в землі інших вибухонебезпечних предметів.
Роботу аеропорту тимчасово призупинили. Від ДСНС залучено піротехнічний розрахунок. Організовано охорону місця виявлення та чергування відділення служби пожежної безпеки аеропорту.
Продовження робіт заплановано на 8 березня.
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