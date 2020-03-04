У Києві правоохоронці викрили осіб, які виготовляли і збували зброю (фото)



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Під час обшуків правоохоронці вилучили арсенал зброї Фото: Прокуратура Києва

Виготовлення та збут зброї організував 55-річний мешканець Київщини

За процесуального керівництва столичної прокуратури працівниками Подільського управління поліції спільно з співробітниками Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України викрито осіб, причетних до збуту вогнепальної зброї на території Києва та Київської області, а також до її виготовлення шляхом переробки зі стріляючої холостими набоями у її бойові аналоги.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

За інформацією слідства, виготовлення та збут зброї організував 55-річний мешканець Київської області. Її переробка здійснювалася у спеціально облаштованій майстерні, після чого бойову зброю збували за ціною від 500 до 1000 доларів США за одиницю.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці провели оперативні закупки, під час яких придбано два бойових пістолети, перероблені саморобним способом. У подальшому під час проведення ще однієї контрольованої закупки продавця затримали на збуті п’яти одиниць вогнепальної зброї.

У ході проведення обшуків за місцем проживання та в помешканнях причетних осіб правоохоронці вилучили 23 пістолети, пістолет-кулемет, 2 гвинтівки, 6 гранат, 12 ножів та близько 900 боєприпасів.

Наразі у порядку ст. 208 КПК України затримано двох осіб, у тому числі організатора. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Слідчі та процесуальні дії тривають. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.