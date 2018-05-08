Під суд підуть троє осіб, які заволоділи комплексом АЗС на 146 млн грн

Двоє чоловіків та жінка вирішили незаконно заволодіти комплексом 9 автозаправних станцій, які знаходяться у Закарпатській, Черкаській, Київській областях та в Києві

За процесуального керівництва прокуратури Київської області судитимуть 3 осіб, які змінивши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно законного власника, який є іноземним інвестором, заволоділи комплексом АЗС, що розташовані у Закарпатській, Черкаській, Київській областях та в столиці, завдавши збитків власнику на суму понад 146 млн грн.



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Двоє чоловіків та жінка вирішили незаконно заволодіти комплексом 9 автозаправних станцій, які знаходяться у Закарпатській, Черкаській, Київській областях та в Києві

За процесуального керівництва прокуратури Київської області судитимуть 3 осіб, які змінивши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно законного власника, який є іноземним інвестором, заволоділи комплексом АЗС, що розташовані у Закарпатській, Черкаській, Київській областях та в столиці, завдавши збитків власнику на суму понад 146 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Прокуратурою затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно 3 осіб за ч. 2. ст.361 (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів) ч. 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що двоє чоловіків та жінка вирішили незаконно заволодіти комплексом 9 автозаправних станцій, які знаходяться у Закарпатській, Черкаській, Київській областях та в м. Києві. Вказаний комплекс АЗС належить іноземному інвестору. Для цієї мети зловмисники знайшли особу, яка через несанкціоноване втручання в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно змінила власника вказаних АЗС. Після видалення права власності на автозаправні станції, їх було незаконно переоформлено на підставних осіб.

Внаслідок незаконних дій власникуАЗС завдано збитків на суму понад 146 млн гривень.

Завдяки вжитим заходам прокуратури Київської області в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно скасовано незаконних власників та поновлено порушені права дійсного власника 9 АЗС.

Обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років з конфіскацією майна.