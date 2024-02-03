Підлітки «захопили» кабіну машиніста метро у Києві

Любителі екстриму прокралися у хвостову кабіну машиніста, коли поїзд курсував по лінії підземки

Поліція Києва розшукує осіб, які відімкнули двері кабіни машиніста у вагоні метрополітену під час руху поїзда.

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У соціальних мережах шириться відео, на якому підліток відмикає ключем двері до кабіни машиніста, в якій спрацьовує сигналізація.

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Підліток зі знанням справи відмикає сигналізацію на пульті машиніста. Далі хлопець з задоволеним виразом обличчя сідає у крісло машиніста і потрапляє в кадр. Після цього компанія швидко тікає з кабіни перебігаючи в порожній вагон. Один із них кричить, що застряг.

Для чого хлопці вчинили подібне, поки невідомо, але їх вже розшукує поліція.

Любителі екстриму, судячи з відео, прокралися у хвостову кабіну машиніста, коли поїзд курсував по лінії підземки.

У поліції Києва повідомили, що дану подію вже зареєстрували, проводиться розслідування.

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«Правоохоронці встановлюють усі обставини події, а також осіб, які вчинили дане правопорушення. Подія сталася у поїзді, який рухався по червоній гілці метрополітену. Поки з’ясовуємо, на якій саме станції це сталося», – повідомили у поліції Київського метрополітену.

Раніше у київському метро чоловік у спортивному одязі напав на хлопця з рудим волоссям.

Нагадаємо, у Києві чоловік під час прогулянки побив йоркширського тер’єра, душив його ремінцем та силою тягнув по асфальту.