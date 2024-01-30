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Хто рятує столичне метро: цікаві факти про компанію, якій віддали мільйони без тендера

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Хто рятує столичне метро: цікаві факти про компанію, якій віддали мільйони без тендера
Відновлення перегінного тунелю планується завершити восени 2024 року
фото: Maksym Shkil/Facebook

Компанія «Автострада» отримала угоду вже через чотири дні після підтоплення тунелів

Аварійну ділянку столичного метро готує до ремонту компанія «Автострада». Вона вже понад місяць виконує контракт, який отримала без проведення відкритих торгів через чотири дні після підтоплення тунелів між станціями.

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» 12 грудня уклало угоду вартістю 21,16 млн грн з ТОВ «Група компаній «Автострада» на проєктування та підготовчі роботи ремонту тунелю між станціями «Деміївська» і «Либідська». Такі дані містяться у системі «Прозорро».

«Автострада» має розробити проєктну документацію ремонту ділянки, над якою розміщується дорога і ринок «Деміївський». Крім того, має бути проведено тимчасове підсилення конструкцій оправи тунелю по одній колії зі встановленням рамних чи арочних конструкцій, та облаштовано будівельний майданчик на поверхні. Роботи мають бути виконані впродовж трьох місяців, тобто до середини березня.

Хто рятує столичне метро: цікаві факти про компанію, якій віддали мільйони без тендера фото 1
Хто рятує столичне метро: цікаві факти про компанію, якій віддали мільйони без тендера фото 2

Власник компанії «Автострада» Максим Шкіль написав у себе в Facebook, що для відновлення перегінного тунелю між станціями київського метро «Деміївська» та «Либідська» залучено «понад 500 фахівців із підземного будівництва».

«Після проведення необхідних обстежень та досліджень було вирішено демонтувати аварійну ділянку тунелю (довжина якої складає близько 27 м) та побудувати на цьому місці новий – монолітний, відкритим способом прямокутного перерізу. У грудні минулого року наша команда стабілізувала існуючу конструкцію тунелю зсередини за допомогою спеціальних металевих риштувань (які витримують навантаження до 15 т/м кв), щоб тунель більше не давав просадки», – йдеться у повідомленні бізнесмена.

Хто рятує столичне метро: цікаві факти про компанію, якій віддали мільйони без тендера фото 3

Шкіль наголосив, що його компанія виконує всі роботи самостійно, без залучення субпідрядників. Він додав, що відновлення перегінного тунелю планується завершити восени 2024 року. Крім того, він опублікував декілька фото проведення робіт:

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фото: Maksym Shkil/Facebook

ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада» у 2020 році входило у «золотий» пул компаній дорожників, на які останні роки перед війною отримували 65% від усіх підрядів «Укравтодору».

ТОВ Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада» засноване у Вінниці в грудні 2015 року, власником ТОВ зі статутним капіталом у 310 млн гривень є Максим Шкіль, експомічник нардепа «Партії регіонів» Миколи Дем’янка.

Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах влітку 2019 року «Автострада» разом із вісьмома організаціями заснували Національну асоціацію дорожників України. В Асоціації Шкіль отримав одну з ключових посад – віцепрезидента. 

Цей картель одразу взявся вигравати крупні тендери «Укравтодору» у рамках «Великого будівництва». Аномалію помітила громадськість і поскаржилася до Антимонопольного комітету на антиконкурентні узгоджені дії нового дорожнього синдикату.

У травні 2021 року «Автострада» вийшла із Національної асоціації дорожників України, а Максим Шкіль залишив посаду в асоціації. Відповідно до офіційного коментаря Максима Шкіля, опублікованого в засобах масової інформації, причиною виходу «Автостради» зі складу НАДУ стало те, що асоціація так і не змогла стати ефективним майданчиком для відстоювання та представлення інтересів українських дорожньо-будівельних компаній.

Проте історій, які дуже скидались на вдаване змагання під час відкритих торгів із ремонту доріг, за останні три роки було чимало. Тож саме серія скандалів, очевидно, змусила Максима Шкіля зректися посади віцепрезидента Асоціації. Проте бізнесу це аж ніяк не завадило. Навпаки «Автрострада» почала показувати приголомшливі результати – за 2021 рік компанія Шкіля натендерила на дорогах 47 млрд грн і очолила список улюбленців Укравтодору.

У статті «Главкома» «Велике будівництво» під час великої війни. Хто заробляє найбільше» йдеться, що компанія Шкіля чи не єдина дорожня компанія, якій під час війни вдалося єдиним платежем отримати більше мільярда гривень з бюджету. Це відбулося 15 листопада 2021 року. Служба автомобільних доріг у Чернігівській області перевела на рахунок «Автостради» цю суму у вигляді авансу на будівництво мосту через річку Десна, що на автодорозі Київ-Чернігів-Нові Яриловичі.

Нагадаємо, рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні. Із 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро.

До слова, заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник розповів, що на ділянці столичного метрополітену між станціями «Почайна» і «Тараса Шевченка» просідають тунелі, міська влада готується до планового ремонту. Рух поїздів перекривати повністю не будуть. Найімовірніше, на ділянці організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони.

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Теги: Київ метро велике будівництво

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