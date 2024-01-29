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Філатов про будівництво метро: «Історія настільки ж сумна, наскільки й цинічна»

Христина Петренко
glavcom.ua
Філатов про будівництво метро: «Історія настільки ж сумна, наскільки й цинічна»
Місто поки вимушене шукати інші варіанти для закінчення робіт у метро
фото ілюстративне

Про недоброчесність підрядника і відмову знайти бодай якийсь компроміс вже давно поінформовані Кабмін, Торгово-промислова палата та правоохоронці

У перші дні повномасштабного вторгнення турецька компанія «Limak», яка займалась будівництвом метро у Дніпрі, зникла з будмайданчиків, забравши весь персонал, техніку та документи. Про це мер Дніпра Борис Філатов розповів на своїй сторінці у Facebook.

«Після того [...] міжнародна польська компанія «ILF» (що здійснює технічний нагляд за будівництвом підземки) зафіксувала всі порушені ними зобовʼязання та надала оцінку залишених ними робіт. Історія настільки ж сумна, наскільки й цинічна. Хоча «Limak» як підрядник мав відповідальність як за контрактом і міжнародним тендером (який, підкреслюю окремо, схвалювали закордонні партнери, а не Місто (!), так і за гарантіями, котрі вони надавали європейським банкам», – написав Філатов.

За його словами, в Україні «такі пригоди з турецькими «партнерами» непоодинокі. Він зазначив, що про недоброчесність і відмову знайти бодай якийсь компроміс вже давно поінформовані Кабмін, Торгово-промислова палата та правоохоронці. 

«На черзі відповідні заяви до посольства Туреччини та міжнародних бізнес-спільнот. Бо наше завдання досягти справедливості в офіційній площині. Дати приклад того, що зневага та байдужість врешті зіграє проти тих, хто їх виявляє.

Місто ж поки вимушене шукати інші варіанти для підтримки недобудованих «Limak» тунелів та закінчення робіт у метро – коли для цього буде можливість», – додав очільник Дніпра.

Зазначимо, що історія із метро у Дніпрі тягнеться не один рік. У 2020 році повідомлялось, що будівництво гальмується через відсутність дозволів на вибухи. На той час компанія вже дев'ять місяців не могла отримати необхідні дозволи. Нагадаємо, на будівництво метрополітену в Дніпрі з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком було укладено кредитні угоди на загальну суму понад 300 млн євро.

Раніше повідомлялось, що один із найвідоміших світових архітекторів побудує станцію метро у Дніпрі. Архітектурна студія опублікувала рендери майбутніх станцій метро у Дніпрі, які повинна була побудувати турецька компанія «Limak».

Читайте також: Коли відновиться рух метро на Теремки?
Теги: Кабмін метро Борис Філатов будівництво місто

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