У Києві чоловік познущався з собаки: відкрито кримінальне провадження
Господар переламав тварині ребра та задню ліву кінцівку
У Києві чоловік під час прогулянки побив йоркширського тер’єра, душив його ремінцем та силою тягнув по асфальту. Про це повідомила поліція Києва.
Правоохоронці отримали повідомлення від двох перехожих про те, що в парку «Бабин Яр» чоловік знущається з собаки. Поліцейські прибули на місце події. Вони встановили, що чоловік гуляв парком із маленьким собакою породи йоркшир-тер'єр, бив його ногами, душив ремінцем і тягнув силою по асфальту.
Песика доправлено до ветеринарної клініки, щоб встановити ступінь тяжкості травм. Ветеринари виявили в собаки перелом ребер і задньої лівої кінцівки, а також численні садна. Пес залишився під наглядом у ветеринарній клініці для подальшого лікування.
Правоохоронці вже встановили особу кривдника. Ним виявився місцевий мешканець 1972 року народження.
Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами.
«Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини», – йдеться в повідомленні поліції.
Нагадаємо, що на Волині жінка до смерті замордувала власного собаку. За фактом жорсткого поводження з твариною розпочато слідство.
Раніше в Києві чоловік намагався вбити безпритульного кота, кидаючи тварину на асфальт.
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