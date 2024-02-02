За зовнішній вигляд? У київському метро чоловік побив хлопця на очах у людей (відео)

Бійка сталася просто у вагоні метро на очах десятка пасажирів

У київському метро чоловік у спортивному одязі напав на хлопця з рудим волоссям. У мережі відзначають, що причиною конфлікту став нестандартний зовнішній вигляд хлопця.

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Відео інциденту з'явилося у столичних Telegram-каналах, на якому видно, що бійка сталася просто у вагоні метро на очах десятка пасажирів.

Бійка відбулася на синій лінії київського метро, і за інформацією мережі, «офнік» напав на «неформала» через його вигляд, зокрема через волосся помаранчевого кольору. Нападник кілька разів ударив хлопця кулаком в обличчя і той упав на сидіння, але це не зупинило хулігана, і він продовжив завдавати ударів. Нападника не збентежило, що у вагоні метро перебувають інші пасажири, які кричали та просили його припинити бійку.

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Одна з пасажирок зачепила нападника за рукав, в той час як інший учасник події допоміг їй утримати та відтягнути від потерпілого. Наразі невідомо, чи була викликана на місце події поліція, в якому стані перебуває потерпілий і чи понесе відповідальність нападник.

Пізніше в соцмережі з'явилося відео нападника, на якому він вирішив вибачитися за цей інцидент та заявив, що насправді він почав бійку не за зовнішній вигляд, а через те, що «хлопець почав його обзивати і кинув в нього банку Non Stop».

Зазначимо, що «офнік» є жаргонним або сленговим словом і вказує на «околофутбольщика». Зазвичай це молоді особи у спортивному одязі, які самі провокують бійки, використовуючи як привід зовнішній вигляд інших людей.

Нагадаємо, у Києві чоловік під час прогулянки побив йоркширського тер’єра, душив його ремінцем та силою тягнув по асфальту.