  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Підозрюваного в підпалі магазину Roshen на Хрещатику посадили під домашній арешт

    • Розсилка
    <p>Магазин Roshen на Хрещатику загорівся 18 березня</p> - Підозрюваного в підпалі магазину Roshen на Хрещатику посадили під домашній арешт

    Магазин Roshen на Хрещатику загорівся 18 березня

    Фото: Уніан

    Підозрюваний у підпалі за рішенням суду перебуватиме під нічним домашнім арештом

    Печерський районний cуд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту 53-річному затриманому за підозрою у підпалі магазину Roshen киянину.

    Про це «Уніан» повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

    «Печерський районний суд обрав йому нічний домашній арешт» - сказала Максимець.

    Нагадаємо, одного зі зловмисників затримали 18 березня, коли він підпалив фасад магазину в Печерському районі столиці

    Вчора правоохоронці затримали ще одного підозрюваного у підпалі магазину Roshen в Оболонському районі столиці.

    Як повідомлялося, магазин Roshen на Хрещатику загорівся 18 березня близько 15:10. Вогонь спалахнув біля входу в магазин, і його швидко загасили.

    Ввечері 17 березні невідомі підпалили магазин Roshen на проспекті Оболонському у Києві. Розпочато досудове розслідування за ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу). Всі знайдені на місці події речові докази направлені на експертизу.

    Як повідомив начальник Нацполіції у Києві Андрій Крищенко, чоловік, якого затримали за підпал магазину Roshen на Хрещатику, належить до радикальної екстреміської організації, яка планувала зірвати вибори.

    Читайте також
    Київ суд кримінал арешт Roshen розслідування магазин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ