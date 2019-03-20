Підозрюваного в підпалі магазину Roshen на Хрещатику посадили під домашній арешт



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Магазин Roshen на Хрещатику загорівся 18 березня Фото: Уніан

Підозрюваний у підпалі за рішенням суду перебуватиме під нічним домашнім арештом

Печерський районний cуд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту 53-річному затриманому за підозрою у підпалі магазину Roshen киянину.

Про це «Уніан» повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

«Печерський районний суд обрав йому нічний домашній арешт» - сказала Максимець.

Нагадаємо, одного зі зловмисників затримали 18 березня, коли він підпалив фасад магазину в Печерському районі столиці.

Вчора правоохоронці затримали ще одного підозрюваного у підпалі магазину Roshen в Оболонському районі столиці.

Як повідомлялося, магазин Roshen на Хрещатику загорівся 18 березня близько 15:10. Вогонь спалахнув біля входу в магазин, і його швидко загасили.

Ввечері 17 березні невідомі підпалили магазин Roshen на проспекті Оболонському у Києві. Розпочато досудове розслідування за ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу). Всі знайдені на місці події речові докази направлені на експертизу.

Як повідомив начальник Нацполіції у Києві Андрій Крищенко, чоловік, якого затримали за підпал магазину Roshen на Хрещатику, належить до радикальної екстреміської організації, яка планувала зірвати вибори.