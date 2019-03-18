Підпал Roshen у Києві: слідство вийшло на відомих сепаратистів



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18 березня на вулиці Хрещатик неподалік від Бессарабського ринку горіло приміщення магазину Roshen

Лідер організації, до якої належить ймовірний порушник, наразі також затриманий і знаходиться у СІЗО

Чоловік, якого затримали за підпал магазину Roshen на Хрещатику, належить до радикальної екстреміської організації, яка планувала зірвати вибори.

Про це повідомив начальник Нацполіції у Києві Андрій Крищенко.

«Метою цієї оргізанізації була дестабілізація ситуації у столиці та зрив виборів. Зараз із ним (затриманим – ред.) проводять першочергові слідчі дії», – зазначив Крищенко.

За його словами, киянин є активним учасником численних вуличних акцій.

Крім того, правоохоронці припускають, що він причетний до ще одного підпалу магазину Roshen – ввечері 17 березня.

Крищенко додав, що лідер організації, до якої належить ймовірний порушник, наразі також затриманий і знаходиться у СІЗО.

Затриманий за підпал магазину

За даними джерел ЗМІ у правоохоронних органах, цим лідером є Євген Моринець, відомий як «Біла балаклава». Його затримали 18 лютого за заклики до повалення влади.

За словами співрозмовника у Генпрокуратурі, затриманий за підпал Roshen раніше пікетував слідчий ізолятор, вимагаючи звільнити «Білу балаклаву».

Також затриманий нібито пов’язаний із відомою проросійською організацією «ГК «Наждак», очолюваною Миколою Дульським. Останнього у Службі безпеки називали агентом російських спецслужб.

За фактом підпалу магазину розпочато кримінальне провадження про умисне знищення майна та хуліганство.

Як повідомлялося, магазин Roshen на Хрещатику загорівся сьогодні близько 15:10. Вогонь спалахнув біля входу в магазин, і його швидко загасили.

Нагадаємо, ввечері 17 березні невідомі підпалили магазин Roshen на проспекті Оболонському у Києві. Розпочато досудове розслідування за ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу). Всі знайдені на місці події речові докази направлені на експертизу.

15 лютого сталася пожежа у магазині Roshen на вул. Срібнокільській, 11-Г у Дарницькому районі столиці. Причиною виникнення пожежі в магазині став підпал.