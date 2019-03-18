У Києві за добу горів уже другий магазин Roshen (фото)
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Розсилка
Вогонь спалахнув біля входу в магазин
Фото: УНН
Пожежа сталася в магазині на Хрещатикеу
Сьогодні, 18 березня, близько 15:10 у Києві загорівся магазин Roshen.
Мова йде про магазин по вул. Хрещатик поряд з Бессарабською площею. Про це повідомляє УНН з посиланням на очевидців.
Вогонь спалахнув біля входу в магазин. За словами свідків, його швидко загасили.
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Нагадаємо, ввечері 17 березні невідомі підпалили магазин Roshen на проспекті Оболонському у Києві. Розпочато досудове розслідування за ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу). Всі знайдені на місці події речові докази направлені на експертизу.
Нагадаємо, 15 лютого сталася пожежа у магазині Roshen на вул. Срібнокільській, 11-Г у Дарницькому районі столиці. Причиною виникнення пожежі в магазині став підпал.