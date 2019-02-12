Підпал автомобіля київського депутата: поліція відкрила провадження



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Автівка Toyota Land Cruiser згоріла вщент Фото: Інформатор

Проводяться заходи для встановлення осіб, причетних підпалу автомобіля

Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля депутата Київради від ВО «Свобода» Володимира Назаренка. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як повідомлялося, пожежа в автомобілі Toyota Land Cruiser у дворі будинку на проспекті Перемоги сталася близько другої години ночі 12 лютого. Зясувалося, що автівка належить матері депутата міськради Володимира Назаренка.

«На місце події відразу виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група територіального управління, експерти та рятувальники. До поліцейських звернувся депутат Київради, який повідомив, що користується цим автомобілем, а зареєстрований він на його матір. У свою чергу жінка розповіла, що побачила загорання автівки, тож негайно викликала поліцію та пожежників», - інформують у поліції.

Спеціалісти відповідних служб встановили ймовірну причину пожежі - занесення стороннього джерела запалення. За попередньою інформацією, невідомі розбили скло та закинули у салон позашляховика невідому речовину, внаслідок чого машина загорілася.

Вранці поліцейські провели додатковий огляд місця пригоди, аби з'ясувати причини та обставини даного інциденту.

Слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Поліцейські розшукують причетних до правопорушення осіб.