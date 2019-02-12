Стало відомо ім’я депутата, чия дорога автівка згоріла вночі



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Депутат Київради від «Свободи» Володимир Назаренко

«Свободівець» Володимир Назаренко заявляє, що націоналісти помстяться

У ніч на 12 лютого у Києві у дворі будинку на проспекті Перемоги згорів автомобіль матері депутата Київради від «Свободи» Володимира Назаренка. Про це сам депутат повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Бандити спалили машину моєї мами Прямо у мене у дворі, вночі, підступно і цинічно. Близько 01:50 підпалили запальною сумішшю», - написав він.

Депутат вважає, що таким чином його намагаються «залякати за принципову політичну позицію».

Назаренко також заявив, що «відповідь націоналістів буде жорстка і влучна».

Раніше повідомлялося, що на проспекті Перемоги в одному з дворів загорілася автівка Toyota Land Cruiser. Інцидент стався недалеко від Київського політехнічного інституту.