Стало відомо ім’я депутата, чия дорога автівка згоріла вночі
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«Свободівець» Володимир Назаренко заявляє, що націоналісти помстяться
У ніч на 12 лютого у Києві у дворі будинку на проспекті Перемоги згорів автомобіль матері депутата Київради від «Свободи» Володимира Назаренка. Про це сам депутат повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Бандити спалили машину моєї мами Прямо у мене у дворі, вночі, підступно і цинічно. Близько 01:50 підпалили запальною сумішшю», - написав він.
Депутат вважає, що таким чином його намагаються «залякати за принципову політичну позицію».
Назаренко також заявив, що «відповідь націоналістів буде жорстка і влучна».
Раніше повідомлялося, що на проспекті Перемоги в одному з дворів загорілася автівка Toyota Land Cruiser. Інцидент стався недалеко від Київського політехнічного інституту.