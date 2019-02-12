Вночі у Києві сталися дві автомобільні пожежі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ліквідація пожежі у Toyota Land Cruiser на проспекті Перемоги Фото: Інформатор

Горіли автомобілі на проспекті Перемоги і у провулку Бишівському

За останню добу столичні вогнеборці двічі виїжджали на ліквідацію пожеж в приватних автотранспортах. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

«Так, 12 лютого о 01:54 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що біля 3-поверхового житлового будинку на проспекті Перемоги, 37, горить автомобіль. На місце події було направлено чергове відділення 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що горить Toyota Land Cruizer. Вогнеборці негайно приступили до ліквідації пожежі. Вже о 02:24 пожежу була ліквідовано», - йдеться в повідомленні.

Внаслідок пожежі в автомобілі Toyota Land Cruizer згорів салон автомобіля, моторний відсік, лобове та бокове скло, передній бампер, фари, капот та пошкоджено лакофарбове покриття.

«Вже, о 02:47 до Служби порятунку «101» надійшов другий дзвінок стосовно пожежі у дворі 9-поверхового житлового будинку за адресою: провулок Бишівський, 9, у припаркованому автомобілі виникла пожежа. На місце події було направлено чергове відділення 16-Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що горить автомобіль Hyundai Sonata з розповсюдженням на поруч розташований автомобіль Mitsubishi Outlander. Вже о 03:18 пожежа була ліквідована. Внаслідок пожежі в автомобілі Hyundai Sonata пошкоджено: моторний відсік,передні колеса, пластикові елементи кузова, салон та лакофарбове покриття, в Mitsubishi Outlander пошкоджено: передній бампер, фари, радіаторну решітку та лакофарбове покриття», - інформують у ДСНС.

Загиблих та травмованих немає.

Причини виникнення пожеж з’ясовуються правоохоронними органами.

Як повідомлялося, в ніч на 12 лютого на проспекті Перемоги в одному з дворів згоріла автівка Toyota Land Cruiser депутата Київради Володимира Назаренка.