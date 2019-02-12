У Києві згорів Land Cruiser депутата від «Свободи» (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автомобіль згорів дотла Фото: Інформатор

Депутат переконаний, що його автомобіль підпалили

У ніч на вівторок, 12 лютого, в Києві на проспекті Перемоги в одному з дворів загорілася автівка Toyota Land Cruiser. Інцидент стався недалеко від Київського політехнічного інституту.

Інформація про пожежу надійшла близько 2:00. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, машина загорілася близько 1:50, за годину після того, як водій піднявся додому.

Пожежники, які прибули на місце, оперативно локалізували та ліквідували пожежу, однак Land Cruiser вже був знищений.

Крім двох машин ДСНС, які займалися ліквідацією пожежі, на місці події перебували медики, а також поліцейські. В даний момент перевіряється інформація про підпал авто.

Потерпілим виявився депутат Київської міської ради, представник «Свободи». За його словами, цей інцидент пов'язаний з його політичною діяльністю. Так, кілька місяців тому на молоду людину вже було скоєно напад. Зараз же, запевняє народний обранець, політичні конкуренти вирішили підпалити авто, яке належить його матері.

Як повідомлялося, 7 лютого на проспекті Соборності, 13 у Києві горів позашляховик. За словами сторожа парковки, його підпалили двоє чоловіків