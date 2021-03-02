Підпільний горілчаний цех під Васильковом доставляв контрафактне спиртне у тетрапаках кур'єрською доставкою

Всього в підпільному цеху вилучено дві тисячі літрів спиртного

Алкоголем, виготовленим у гаражному боксі, серйозно отруїлася принаймні одна людина

Стало відомо про припинення діяльності цеху із кустарного виробництва горілки, виявленого Державною фіскальною службою у гаражному боксі на території колишнього Васильківського району. Про це повідомляє управління ДФС у Київській області.

Зазначається, що збут незаконно виготовлених підакцизних товарів здійснювався у тетрапаках типу бег-ін-бокс, без будь-яких написів, використовуючи Інтернет сайти та шляхом формування замовлень, які в подальшому відправляються через служби кур’єрських доставок «Нова пошта», «Делівері» та інших, що призвело до отруєння громадянина України.

За результатами санкціонованих обшуків проведених в гаражних приміщеннях, незаконну діяльність припинено та вилучено з незаконного обігу дві тис. літрів рідини з характерним запахом спирту на орієнтовну суму 500 тис. грн та 1 тис літрів лікеро-горілчаних виробів на орієнтовну суму 200 тис. грн та обладнання для масового виготовлення фальсифікованих ЛГВ.

Загальна вартість вилученої фальсифікованої підакцизної продукції склала близько 700 тис. грн.

Як повідомлялося раніше, сьогодні Державна фіскальна служба через суд заблокувала діяльність 44 вебсайтів, що спеціалізувалися на продажу контрафактного спиртного.