Верховний суд скасував рішення Київради про заборону продавати алкоголь вночі



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Постанову Київради №19/1023 від 10 квітня 2017 року про заборону продажу алкоголю вночі визнали незаконною суд першої інстанції

Верховний суд визнав незаконним рішення Київради від 2017 року заборонити продаж алкоголю в місті з 23:00 до 10 години ранку. Але ще є новіша постанова Київради про заборону алкоголю.

Відповідне рішення опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень.

Постанову Київради №19/1023 від 10 квітня 2017 року про заборону продажу алкоголю вночі визнали незаконною суд першої інстанції — Окружний адмінсуд Києва, а потім Київський апеляційний адміністративний суд.

Київрада подала касаційну скаргу, але Верховний суд залишив у силі рішення попередніх інстанцій. Зазначимо, що йдеться саме про постанову №19/1023 від 10 квітня 2017 року.

Водночас чинна заборона на продаж алкоголю діє на підставі рішення Київради №1529/5593 від 27 вересня 2018 року.

Рішення про заборону набуло чинності у столиці 24 жовтня 2018 року. Заборона стосується пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв і столових вин. Їх уночі більше не можна придбати в магазинах, але можна в кафе, барах, ресторанах тощо.

Раніше на Львівщині п’ятеро дітей отруїлись алкоголем.