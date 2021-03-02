Київські податківці закрили пів сотні алкосайтів

Доступ до веб-ресурсів, що торгували контрафактним спиртним заблоковано рішенням суду

За рішенням київського суду припинено діяльність 44 веб-ресурсів, через які проводилась торгівля контрафактним алкоголем. Про це повідомляється на сторінці Державної фіскальної служби у мережі Facebook.

«Співробітники податкової міліції управління ДФС у м. Києві спільно з працівниками Державної податкової служби у м. Києві та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконного обігу підакцизних товарів за ч.2 ст.204 КК України встановили низку ннтернет-ресурсів, які пропонували продаж алкогольних напоїв з явними ознаками фальсифікації, як у м.Києві, так і по Україні в цілому», – йдеться у повідомленні.

В ході здійснення подальших заходів було встановлено провайдерів хостингу, які надавали послуги з підтримки доменних імен зазначених веб-ресурсів, та згідно ухвали Дніпровського районного суду м. Києва накладено арешт на майнові права інтелектуальної власності на доменних імені, внаслідок чого припинено їх функціонування.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, здійснюються заходи щодо встановлення осіб, причетних до незаконного обігу підакцизних товарів.

Минулого тижні співробітники Головного управління Державної фіскальної служби в Києві в одному зі складських приміщень на лівому березі міста встановили факт зберігання з метою збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, обклеєних марками акцизного податку з явними ознаками підробки. Продукція з даного складу реалізовувалась за допомогою оптово-роздрібних ринків Києва, а також через мережу інтернет.