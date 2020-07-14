Антимонопольний комітет рекомендував виробникам українських коньяків прибрати із етикеток грузинську символіку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У рекламі українських коньяків використовували ролики грузинського застілля з місцевими стравами, побажаннями, костюмами

Антимонопольному комітеті наголосили, що використання грузинської символіки в напоях українського походження може ввести в оману споживачів.

Антимонопольний комітет надав українським виробникам коньяків обов'язкові до розгляду рекомендації прибрати з етикеток і реклами продукції символіку, яка вказує на походження напоїв нібито з Грузії. Про це повідомила прес-служба Антимонопольного комітету.

Згідно з оприлюдненою інформацією, компанії «Атлантіс», «Лоцмен», «Українська дистрибуційна компанія», «СП Аквавінтекс» використовують при оформленні етикеток написи грузинською мовою, зображення грузинського прапора та інші елементи, властиві напоям з Грузії.

«При цьому інформація про українське походження вказується маленькими літерами. Крім цього, у рекламі таких напоїв використовуються ролики грузинського застілля з місцевими стравами, побажаннями, костюмами тощо. Все це може ввести в оману споживачів і дати їм помилкове враження, що вони купують коньяки саме грузинського виробництва», - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, на аукціоні Sotheby's продали коньяк за $145 тисяч. Пляшка Gautier 1762 року стала найстарішим вінтажним коньяком, який коли-небудь був проданий на торгах