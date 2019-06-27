Негода у Києві: вітром зірвало дах психлікарні (фото)



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На вул. Миропільській, 8 сильним вітром зірвало 100 метрів даху міської клінічної психоневрологічної лікарні Фото: «Київська служба порятунку»

Столична влада звітує, як відбувається робота з ліквідації наслідків негоди

Рятувальники «Київської служби порятунку» спільно з рятувальниками Головного управління ДСНС у Києві здійснили більше 50 виїздів на ліквідацію наслідків негоди, а саме: на прибирання повалених вітром дерев.

Наразі рятувальники КАРС працюють на вул. Миропільській, 8, де сильним вітром зірвало 100 метрів даху міської клінічної психоневрологічної лікарні. Рятувальники натягують брезент, щоб уникнути протікання даху. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

У результаті підняття рівня води у річці Либідь відбулось підтоплення в’їзду до автостанції «Видубичі». Рятувальники за допомогою мотопомпи відкачують воду, аби звільнити проїзд до автостанції.

На кожен виїзд залучаються 5 осіб особового складу КАРС та ГУ ДСНС у Києві та один оперативно-рятувальний автомобіль.

За інформацією КК «Київавтодор», до початку грози спецтехніка шляхово-експлуатаційних управлінь корпорації виїхала на проблемні ділянки вуличної мережі. Зокрема, біля ст. м. «Лівобережна», «Дорогожичі», «Позняки», «Чернігівська» та Деміївської площі. Незважаючи на залпову зливу, на цих проблемних місцях вдалось попередити утворення підтоплень.

Однак, місцями спостерігалось повільне стікання води до системи дощової каналізації. Так, внаслідок перекриття зливостоку сміттям невелике підтоплення відбулось у тунелі на просп. Степана Бандери (під залізничною платформою «Зеніт»), вул. Ромена Роллана, на перетині вул. Кирилівської і вул. Сирецької. Підтоплення були оперативно ліквідовані гідротехнічною службою.

Після зливи бригади з ручного прибирання почали очищати зливостоки від листя, гілок і сміття, яке потрапило туди під час стихії.

Нині у столиці працюють 48 бригад із ручного прибирання. У черговому режимі – близько 150 дорожників.

Роботи з ліквідації наслідків негоди продовжуються.

Нагадаємо, у четвер, 27 червня, близько 12-ї години у Києві розпочалася гроза, зірвався шквалистий вітер.

Як повідомляв «Главком», на вулиці Липській у центрі Києва дерево впало на дорогу, серйозно пошкодивши припаркований позашляховик.

Крім того, сильний вітер зривав дахи і валив забори і біл-борди.

Через негоду в Києві до столичного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло 42 виклики від киян, на частину з них виїжджали рятувальники.