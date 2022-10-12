Підвищення рівня води у Дніпрі: столична влада назвала причину

Міські служби контролюють ситуацію

Підйом рівня води у Дніпрі та затоплення частини прибережної зони пов’язані з інтенсивною роботою ГЕС. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Також зазначається, що підвищення рівня води в Дніпрі у межах Києва не перевищує аварійних значень.

«Підняття рівня води пов'язано з особливостями роботи Київської та Канівської ГЕС, які працюють в інтенсивному режимі для підтримання об’єднаної енергетичної системи України. Міські служби контролюють ситуацію. За інформацією фахівців, рівень води стабілізується протягом тижня», – наголосили в КМДА.

Також, як інформують у ПрАТ «Укргіденерго», ГЕС і ГАЕС працюють у штатному режимі – компанія продовжує забезпечувати покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, а також мобільний аварійний резерв в Об’єднаній енергосистемі України.

«Міські служби контролюють ситуацію. За інформацією фахівців, рівень води стабілізується протягом тижня», – зазначається у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, у Києві через дефіцит потужності тимчасово обмежили електропостачання усіх трьох черг.

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