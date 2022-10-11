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Що робити, якщо зникне світло, вода та газ: інструкція

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Що робити, якщо зникне світло, вода та газ: інструкція
фото ілюстративне

Розпочався вечірній пік споживання електроенергії. Влада просить зменшити споживання електрики

Після дводенних масованих ударів миттєво залишилися без світла, води та газу сотні тисяч українців у кількох областях. Наразі тривають роботи по відновленню електро-, газо- та водопостачання. Мінреінтеграції опублікувало пам’ятку про те, як діяти у разі зникнення освітлення та газопостачання.

Що робити, якщо зникне світло, вода та газ: інструкція фото 1
Що робити, якщо зникне світло, вода та газ: інструкція фото 2
Що робити, якщо зникне світло, вода та газ: інструкція фото 3

Додамо, що розпочався вечірній пік споживання електроенергії. У зв'язку з ракетним тероризмом РФ, всіх українців влада просить зменшити споживання електрики.

Нагадаємо, від ранку 11 жовтня до обідньої пори в Україні тривала повітряна тривога. Рашисти як і напередодні здійснювали масований обстріл українських міст і сіл. Наразі вже відомо про вибухи на Київщині, Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Запоріжжі, Рівненщині, Дніпропетровщині.

Українська протиповітряна оборона сьогодні, 11 жовтня, збила 18 крилатих ракет

Рашисти завдали ракетного удару по Львівщині.Відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області. Також поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської області. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла. 

Додамо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

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Теги: війна росія окупанти Україна

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