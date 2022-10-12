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Відключення електропостачання у Києві: графік та список вулиць

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Відключення електропостачання у Києві: графік та список вулиць
У ДТЕК просять слідкувати за подальшими оновленнями відключень електрики
фото: glavcom.ua

Відключення електроенергії у столиці відбуватиметься погодинно 

У Києві через дефіцит потужності тимчасово обмежили електропостачання усіх трьох черг. Про це повідомляє пресслужба  ДТЕК Київські електромережі.

«Друзі, за розпорядженням НЕК «Укренерго» через дефіцит потужності ми тимчасово обмежуємо електропостачання усіх трьох черг», – ідеться у повідомленні.

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У ДТЕК просять слідкувати за подальшими оновленнями на сторінці компанії.

Нагадаємо, Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань відновлення зв’язку та енергопостачання, пошкоджених унаслідок російських ракетних обстрілів 10 жовтня. Глава держави заслухав звіт міністра енергетики України Германа Галущенка про шкоду, завдану українській інфраструктурі повітряними атаками РФ. 

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Теги: Київ Укренерго обстріл експорт електроенергія президент

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