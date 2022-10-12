ЗАЕС знову на дизель-генераторах: окупанти пошкодили підстанцію

Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою через обстріли

Сьогодні зранку, 12 жовтня, внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція «Дніпровська» у Дніпропетровській області. Про це повідомляє «Енергоатом».

«Сьогодні зранку, 12 жовтня о 08:59, внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція «Дніпровська» у Дніпропетровській області. В результаті аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська».

Відтак Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори.

«Енергоатом підготував і відправив на ЗАЕС чергову партію дизельного пального. Однак станом на 10:00 російська сторона не пропускає колону автомобілів Компанії», – йдеться у повідомленні.

За повідомленням розвідки, окупанти продовжують тримати всі шість енергоблоків Запорізької атомної електростанції в «холодному стані».