ЗАЕС знову на дизель-генераторах: окупанти пошкодили підстанцію
Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою через обстріли
Сьогодні зранку, 12 жовтня, внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція «Дніпровська» у Дніпропетровській області. Про це повідомляє «Енергоатом».
«Сьогодні зранку, 12 жовтня о 08:59, внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція «Дніпровська» у Дніпропетровській області. В результаті аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська».
Відтак Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори.
«Енергоатом підготував і відправив на ЗАЕС чергову партію дизельного пального. Однак станом на 10:00 російська сторона не пропускає колону автомобілів Компанії», – йдеться у повідомленні.
За повідомленням розвідки, окупанти продовжують тримати всі шість енергоблоків Запорізької атомної електростанції в «холодному стані».
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