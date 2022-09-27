«Спланований теракт». Банкова прокоментувала аварії на російських газопроводах

Представник Офісу президента України переконаний, що у аваріях на «Північному потоці» винна Росія

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи аварії на російському газопроводі «Північний потік», висловив думку, що Росія сама влаштувала цю диверсію. Про це він написав у Twitter.

На думку представника Банкової, Росія таким чином хоче дестабілізувати економічну ситуацію у Європі та викликати паніку перед зимою.

«Масштабний «витік газу» з «Північного потоку» – це не що інше, як спланований Росією теракт та акт агресії у напрямку ЄС. Росія хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою. Найкраща відповідь тирану та інвестиція у безпеку – танки для України. Особливо німецькі», – написав Подоляк.

Зазначимо, нещодавно Збройні сили Данії опублікували фото та відео з місця витоку газу на «Північному потоці». За даними данських військових, пошкодження на обох нитках «Північного потоку» сталося на північному заході від острова Борнгольм, а на одній з ниток «Північного потоку-2» – на півдні. Влада Данії не виключає, що причиною витоку газу може бути диверсія.

Нагадаємо, раніше оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування. У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

Додамо, що у польському Гданську 27 вересня відкрили газопровід Baltic Pipe потужністю 10 млрд кубометрів на рік із Норвегії до Польщі. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що газопровід покладе край добі домінування Росії.