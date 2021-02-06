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    Пішов з життя ректор Білоцерківського аграрного університету

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    Анатолій Даниленко обирався депутатом Верховної Ради СРСР та України, працював головою Черкаської облдержадміністрації - Пішов з життя ректор Білоцерківського аграрного університету
    Анатолій Даниленко обирався депутатом Верховної Ради СРСР та України, працював головою Черкаської облдержадміністрації
    Фото: btsau.edu.ua

    Анатолій Даниленко – голова Держкомзему часів Кучми

    Доктор економічних наук і академік Національної академії аграрних наук, депутат Київської обласної ради VII скликання і ректор Білоцерківського національного аграрного університету Анатолій Даниленко помер на 68-му році життя. Про це повідомляється на сайті Київської облради.

    Анатолій Даниленко закінчив ветеринарний факультет Білоцерківського сільськогосподарського інституту, Уманський педінститут імені П. Тичини й Рівненський державний техуніверситет. Починав трудову діяльність на малій батьківщині — у селі Карапиші (Миронівський район Київщини) головним фахівцем. Потім очолював господарство в с. Яхни, колгосп імені Бузницького у рідних Карапишах. Обирався депутатом Верховної Ради СРСР, народним депутатом України. Працював головою Черкаської облдержадміністрації.

    У 1999-2005 роках Анатолій Даниленко очолював Державний комітет України з земельних ресурсів. Під час каденції указами президента Леоніда Кучми був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ та ІІ ступенів.

    Як зазначається на сторінці Білоцерківського національного аграрного університету, Анатолій Даниленко є автором понад 130 наукових праць, серед яких «Розвиток підприємництва в АПК України (територіально-прикладні аспекти)», «Земельна реформа — поступ у третє тисячоліття», «Проблеми реформування земельних відносин», «Моя Україно, вірю в твоє майбутнє», «Формування ринку землі в Україні», «Сучасний стан земельної реформи в Україні», «Нормативно-правові акти з питань земельних відносин», «Основні напрями поглиблення земельних відносин в Україні»,«Про стан дотримання законодавства України щодо видачі державних актів на право приватної власності на землю, сертифікатів на земельну частку (пай) та їх обігу»; Про дотримання законодавства України щодо виділення в натурі, використання та обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення», «Стан і перспективи нормативно-правового забезпечення земельної реформи».

    Теги: Верховна Рада депутат Леонід Кучма Київщина СРСР
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