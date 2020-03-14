Была стабильность: Зибров признался, что Кучма – любимый президент



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По словам Павла Зиброва, при Кучме был расцвет концертной деятельности, народ ходил, зарплата была, переполненные залы были Фото: Главком

Автор хита «Вуса-бренд» вспомнил, как ему доставались звания «Заслуженного» и «Народного»

Популярный украинский певец Павло Зибров заявил, что Леонид Кучма – любимый его президент. Об этом он рассказал в интервью «Главкому», когда журналисты издания заметили в кабинете певца на самом почетном месте фото из дворца «Украина». На нем Зибров с коллегами-артистами и президентом Кучмой.

«Была стабильность, понимаете? Это был расцвет концертной деятельности, народ ходил, зарплата была, переполненные залы были. И не только на меня ходили. Я вообще о гастролях в то время говорю. А Кучма любил мои песни, приглашал в Администрацию на 8 марта. Говорил: «Паша, приезжай, девушек поздравь». Мы даже вместе в два микрофона запели. Это было в 1996 году», - предался воспоминаниям певец.

Также автор хита «Вуса-бренд» вспомнил, как ему доставались звания «заслуженного» и «народного»

«Хотя давно придумали, что надо 10 лет между званиями заслуженного и народного. Но у меня было три года. «Заслуженный» в 1993 году получил от Кравчука. А в конце 1996 года Кучма дал «народного». Но это уже, знаете, не играет роли. Сейчас некоторым заслуженным народного дают, хотя у него нет сольных концертов. И как так можно давать звание, когда человек филармонию собрать не может, не говоря уже о дворце «Украина», не сделал тур по Украине?», - негодует артист.

Полное интервью читайте здесь.