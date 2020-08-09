Леонід Кучма святкує 82 день народження



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Другий президент України Леонід Кучма

У другого президента незалежної України свято

Другий президент незалежної України Леонід Кучма святкує 82 день народження.

Політичну кар’єру Леонід Кучма почав у1990 році, народним депутатом УРСР, членом Комісії з питань оборони і державної безпеки. У 1992-1993 роках був прем’єр-міністром, членом Ради національної безпеки. У 1994 році був обраний депутатом Верховної Ради другого скликання. У липні 1994 року став президентом України. На цій посаді перебував два терміни, до 2004 року.

Нагадаємо, що Леонід Кучма у 1960 році здобув освіту інженера-механіка у галузі ракетної техніки на фізико-технічному факультеті Дніпровського університету. У 1960-1982 роках працював інженером, конструктором, а потім і помічником головного конструктора на «Байконурі». З 1982 по 1986 роки — перший заступник генерального конструктора КБ «Південне», а з 1986 по 1992 — генеральний директор ВО «Південний».