Голосування за землю в Раді: які ж глевкі пішли нині депутати
«За» законопроєкт проголосувало 240 депутатів, утрималися – 57, не голосували – 16, всього було присутніх у залі 365
Слабаки, що тут ще скажеш
Проголосували за продаж землі. 240 голосів. Це лише частина депутатів.
А що робили інші депутати? Кричали мантру «Ганьба». Мабуть, на їхню думку, від цієї мантри мала зіпсуватися система для голосування «Рада», поблокуватися кнопки і поскручуватися мікрофони.
Ох і глевкі пішли депутати, не те, що раніше.
Перевірте, чи красиво ви кричали, чи гарно складали губи трубочкою, чи елегантно в цей час тримали руки і чи гордою була постава.
Чи не розмазався макіяж, і чи вишукано сидів костюмчик.
Слабаки.
Джерело: блог Лариси Ніцой
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»