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    Думки вголос

    Голосування за землю в Раді: які ж глевкі пішли нині депутати

    • Лариса Ніцой

      Письменниця

    • Розсилка
    &laquo;За&raquo; законопроєкт проголосувало 240 депутатів, утрималися &ndash; 57, не голосували &ndash; 16, всього було присутніх у залі 365 - Голосування за землю в Раді: які ж глевкі пішли нині депутати
    «За» законопроєкт проголосувало 240 депутатів, утрималися – 57, не голосували – 16, всього було присутніх у залі 365

    Слабаки, що тут ще скажеш

    Проголосували за продаж землі. 240 голосів. Це лише частина депутатів.

    А що робили інші депутати? Кричали мантру «Ганьба». Мабуть, на їхню думку, від цієї мантри мала зіпсуватися система для голосування «Рада», поблокуватися кнопки і поскручуватися мікрофони.

    Ох і глевкі пішли депутати, не те, що раніше.

    Перевірте, чи красиво ви кричали, чи гарно складали губи трубочкою, чи елегантно в цей час тримали руки і чи гордою була постава.

    Чи не розмазався макіяж, і чи вишукано сидів костюмчик.

    Слабаки.

    Джерело: блог Лариси Ніцой

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Верховна Рада депутат
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