Голосування за землю в Раді: які ж глевкі пішли нині депутати

«За» законопроєкт проголосувало 240 депутатів, утрималися – 57, не голосували – 16, всього було присутніх у залі 365

Слабаки, що тут ще скажеш

Проголосували за продаж землі. 240 голосів. Це лише частина депутатів.

А що робили інші депутати? Кричали мантру «Ганьба». Мабуть, на їхню думку, від цієї мантри мала зіпсуватися система для голосування «Рада», поблокуватися кнопки і поскручуватися мікрофони.

Ох і глевкі пішли депутати, не те, що раніше.

Перевірте, чи красиво ви кричали, чи гарно складали губи трубочкою, чи елегантно в цей час тримали руки і чи гордою була постава.

Чи не розмазався макіяж, і чи вишукано сидів костюмчик.

Слабаки.

Джерело: блог Лариси Ніцой

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»