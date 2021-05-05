Після локдауну і вихідних пасажири штурмують київське метро (фото)

Сьогодні у столичній підземці значно зросла кількість пасажирів

У середу, 5 травня, вранці в київському метрополітені зібрався натовп пасажирів. Велику чергу біля турнікетів у підземці пояснили обмеженнями через карантин – на вхід відкриті лише одні двері. Про це повідомляє «Сьогодні».

Жорсткі обмеження в Києві скасували ще 1 травня, але до сьогодні жодних змін у столиці особливо не відчувалося: у транспорті, ресторанах і ТРЦ було мало людей.

Та сьогодні, у перший день після святкових вихідних, скасування карантину стало більш ніж помітне.

Так, на станції метро «Позняки» зібралася велика черга до турнікетів. У метрополітені оголосили, що це результат карантинних обмежень «помаранчевої» зони і першого робочого дня після локдауну і довгих вихідних.

Крім того, під час жорсткого карантину на цій станції поміняли турнікети, що теж частково стало причиною черг. Прилади трохи гальмують, багато людей не знають, як ними користуватися.

Нагадаємо, відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із 1 травня у Києві скасовано «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

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