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    Після локдауну і вихідних пасажири штурмують київське метро (фото)

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    На станції метро &laquo;Позняки&raquo; зібралася велика черга до турнікетів - Після локдауну і вихідних пасажири штурмують київське метро (фото)
    На станції метро «Позняки» зібралася велика черга до турнікетів
    Фото: Сьогодні

    Сьогодні у столичній підземці значно зросла кількість пасажирів

    У середу, 5 травня, вранці в київському метрополітені зібрався натовп пасажирів. Велику чергу біля турнікетів у підземці пояснили обмеженнями через карантин – на вхід відкриті лише одні двері. Про це повідомляє «Сьогодні».

    Жорсткі обмеження в Києві скасували ще 1 травня, але до сьогодні жодних змін у столиці особливо не відчувалося: у транспорті, ресторанах і ТРЦ було мало людей.

    Та сьогодні, у перший день після святкових вихідних, скасування карантину стало більш ніж помітне.

    Так, на станції метро «Позняки» зібралася велика черга до турнікетів. У метрополітені оголосили, що це результат карантинних обмежень «помаранчевої» зони і першого робочого дня після локдауну і довгих вихідних.

    Крім того, під час жорсткого карантину на цій станції поміняли турнікети, що теж частково стало причиною черг. Прилади трохи гальмують, багато людей не знають, як ними користуватися.

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    Після локдауну і вихідних пасажири штурмують київське метро (фото)
    Після локдауну і вихідних пасажири штурмують київське метро (фото)

    Нагадаємо, відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із 1 травня у Києві скасовано «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

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    Теги: Київ метро карантин кияни коронавірус
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