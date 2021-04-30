Київ вводить обмеження «помаранчевої» зони: які заборони діятимуть з 1 травня

Столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил , зокрема, на Великдень і поминальні дні

Столична влада встановила особливі вимоги, за якими в Києві проводитимуться релігійні заходи на Великдень

Відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із 1 травня у Києві скасовується «червоний» рівень епідемічної небезпеки. Із 00:00 1 травня на території міста Києва діятиме низка заборон. Вони зафіксовані у протоколі № 5 засідання штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Утім, з 1 травня у столиці діятимуть заборони, встановлені для «помаранчевої» зони епіднебезпеки.

Із 00:00 1 травня забороняється:

перебування в громадських будинках і спорудах, транспорті без вдягнутих захисних масок;

перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;

самовільне залишення місця самоізоляції, обсервації;

проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. м або наповненістю залів понад 50 відсотків місць;

робота кінотеатрів та інших закладів культури з наповненістю залів понад 50 відсотків місць;

перевезення у транспорті пасажирів більше ніж 50% від кількості місць, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу;

проведення дискотек, робота нічних клубів, а також святкові заходи, банкети, майстер-класи у закладах харчування;

робота закладів громадського харчування після 24:00 та до 7:00, крім доставки та замовлень навинос;

розміщення відвідувачів у закладах харчування на відстані менше 2 м між столами та більше 4 осіб за столом;

обслуговування відвідувачів без забезпечення маркування для дотримання дистанції у черзі у 1,5 м, дотримання маскового режиму та організації централізованого збору використаних масок;

діяльність закладів з розміщення, крім готелів, санаторно-курортних закладів, а також реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю;

відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більше 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу;

проведення в закладах освіти масових заходів для учасників із більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів;

діяльність спортзалів та фітнес-центрів, якщо відвідувачів більше 1 особи на 10 кв. м, басейнів – якщо більше 4 осіб на одній доріжці для індивідуальних занять або 6 осіб – для спортивно-тренувальних груп;

відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту тимчасового або постійного проживання.

Також столична влада встановила особливі вимоги, за якими в Києві проводитимуться релігійні заходи на Великдень. Зокрема, рекомендовано проводити богослужіння в онлайн-режимі.

Якщо ж богослужіння проводиться у храмі, там необхідно забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень, обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів, забезпечити температурний скринінг і дотримання маскового режиму.

Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 28 квітня ухвалила рішення скасувати з 1 травня в Києві червоний рівень епідемічної небезпеки. Повідомлялося, що з 1 травня Київ перебуватиме в жовтому рівні епідемічної небезпеки.

При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

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