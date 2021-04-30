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    Київ вводить обмеження «помаранчевої» зони: які заборони діятимуть з 1 травня

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    Столична влада&nbsp;посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні - Київ вводить обмеження «помаранчевої» зони: які заборони діятимуть з 1 травня
    Столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні
    Фото з відкритих джерел

    Столична влада встановила особливі вимоги, за якими в Києві проводитимуться релігійні заходи на Великдень

    Відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із 1 травня у Києві скасовується «червоний» рівень епідемічної небезпеки. Із 00:00 1 травня на території міста Києва діятиме низка заборон. Вони зафіксовані у протоколі № 5 засідання штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Утім, з 1 травня у столиці діятимуть заборони, встановлені для «помаранчевої» зони епіднебезпеки.

    Із 00:00 1 травня забороняється:

    • перебування в громадських будинках і спорудах, транспорті без вдягнутих захисних масок;
    • перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;
    • самовільне залишення місця самоізоляції, обсервації;
    • проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. м або наповненістю залів понад 50 відсотків місць;
    • робота кінотеатрів та інших закладів культури з наповненістю залів понад 50 відсотків місць;
    • перевезення у транспорті пасажирів більше ніж 50% від кількості місць, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу;
    • проведення дискотек, робота нічних клубів, а також святкові заходи, банкети, майстер-класи у закладах харчування;
    • робота закладів громадського харчування після 24:00 та до 7:00, крім доставки та замовлень навинос;
    • розміщення відвідувачів у закладах харчування на відстані менше 2 м між столами та більше 4 осіб за столом;
    • обслуговування відвідувачів без забезпечення маркування для дотримання дистанції у черзі у 1,5 м, дотримання маскового режиму та організації централізованого збору використаних масок;
    • діяльність закладів з розміщення, крім готелів, санаторно-курортних закладів, а також реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю;
    • відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більше 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу;
    • проведення в закладах освіти масових заходів для учасників із більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів;
    • діяльність спортзалів та фітнес-центрів, якщо відвідувачів більше 1 особи на 10 кв. м, басейнів – якщо більше 4 осіб на одній доріжці для індивідуальних занять або 6 осіб – для спортивно-тренувальних груп;
    • відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту тимчасового або постійного проживання.

    Також столична влада встановила особливі вимоги, за якими в Києві проводитимуться релігійні заходи на Великдень. Зокрема, рекомендовано проводити богослужіння в онлайн-режимі.

    Якщо ж богослужіння проводиться у храмі, там необхідно забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень, обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів, забезпечити температурний скринінг і дотримання маскового режиму.

    Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 28 квітня ухвалила рішення скасувати з 1 травня в Києві червоний рівень епідемічної небезпеки. Повідомлялося, що з 1 травня Київ перебуватиме в жовтому рівні епідемічної небезпеки.

    При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

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    Теги: Київ Великдень 2021 КМДА карантин коронавірус
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