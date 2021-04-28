Поліцейські столичної підземки пройшли курси порятунку людей

Під час тренінгу поліцейські відпрацювали основні алгоритми реагування на випадки, коли людині стало зле або зупинилось серце

Досвідчені інструктори-медики навчили правоохоронців управління поліції у столичному метрополітені рятувати життя людини та надавати кваліфіковану допомогу: проведення серцево-легеневої реанімації, використання АЗД та швидко зупиняти кровотечу при пораненнях. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Тренінг відбувся на території управління поліції в метрополітені. Головною метою цих тренінгів є отримання поліцейськими необхідних знань із надання першої допомоги на станціях київської підземки. У заході взяли участь поліцейські, які заступають на службу по охороні громадського порядку на 52 станціях. Під час тренінгу поліцейські відпрацювали основні алгоритми реагування на випадки, коли людині стало зле або зупинилось серце.

Інструктор-медик Олександр Корнійчук показав на прикладі манекенів, як правильно діяти та скористатись дефібрилятором, аби врятувати життя людини та правильно провести серцево-легеневу реанімацію.

Як зазначила поліцейська управління поліції в метрополітені Юлія Вознюк, сьогодні поліцейські на станціях, окрім охорони правопорядку, превентивних заходів та розкриття злочинів мають вміти вчасно і швидко надати допомогу, тим хто її потребує: «Наші дії мають бути чіткими та професійними, адже кожна хвилина тоді має велике значення. Ми повинні робити все швидко, застосувавши медичне оснащення. Тому такі тренінги допомагають поліцейським удосконалити свої практичні навички та навчитись чітко діяти до приїзду медиків та врятувати життя пересічних громадян, які опинились у критичній ситуації».

Нагадаємо, на початку березня у Києві на 19 станціях метро встановили дефібрилятори у місцях, погоджених із авторами проекту Громадського бюджету «РеаніМетро».