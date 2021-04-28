Кінець локдауну в Києві. Що, коли і як відновить роботу

Разом із послабленням обмежень столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил

У Києві з 1 травня послаблять суворі карантинні обмеження. Таке рішення ухвалила Комісія з надзвичайних ситуацій міста 28 квітня.

Отже, з 1 травня відновлять роботу:

весь наземний громадський транспорт та метро у звичайному режимі (з дотриманням визначених раніше протиепідемічних норм та правил),

заклади торгівлі,

торгово-розважальні центри,

ринки,

ярмарки,

заклади громадського харчування,

спортивні зали та фітнес-центри,

Центри надання адміністративних послуг (за попереднім записом через електронні сервіси).

«Втім, власники цих закладів повинні розуміти, що працюватимуть тільки з дотриманням всіх норм безпеки! Це у ваших інтересах! Бо, якщо ситуація знову погіршиться, - нових обмежень не уникнути!» – наголосив мер Києва Віталій Кличко.

З 5 травня відновиться:

навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах,

прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.

При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

Раніше столична влада встановила особливі вимоги, за якими в столиці проводитимуться релігійні заходи на Великдень і у Вербну неділю. Зокрема, рекомендовано проводити богослужіння в онлайн-режимі.

Якщо ж богослужіння проводиться у храмі, там необхідно забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень, обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів, забезпечити температурний скринінг і дотримання маскового режиму.

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