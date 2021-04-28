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    Кінець локдауну в Києві. Що, коли і як відновить роботу

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    З 1 травня у Києві, зокрема, відновлять роботу заклади громадського харчування - Кінець локдауну в Києві. Що, коли і як відновить роботу
    З 1 травня у Києві, зокрема, відновлять роботу заклади громадського харчування
    Фото з відкритих джерел

    Разом із послабленням обмежень столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил

    У Києві з 1 травня послаблять суворі карантинні обмеження. Таке рішення ухвалила Комісія з надзвичайних ситуацій міста 28 квітня.

    Отже, з 1 травня відновлять роботу:

    • весь наземний громадський транспорт та метро у звичайному режимі (з дотриманням визначених раніше протиепідемічних норм та правил),
    • заклади торгівлі,
    • торгово-розважальні центри,
    • ринки,
    • ярмарки,
    • заклади громадського харчування,
    • спортивні зали та фітнес-центри,
    • Центри надання адміністративних послуг (за попереднім записом через електронні сервіси).

    «Втім, власники цих закладів повинні розуміти, що працюватимуть тільки з дотриманням всіх норм безпеки! Це у ваших інтересах! Бо, якщо ситуація знову погіршиться, - нових обмежень не уникнути!» – наголосив мер Києва Віталій Кличко.

    З 5 травня відновиться:

    • навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах,
    • прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.

    При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

    Раніше столична влада встановила особливі вимоги, за якими в столиці проводитимуться релігійні заходи на Великдень і у Вербну неділю. Зокрема, рекомендовано проводити богослужіння в онлайн-режимі.

    Якщо ж богослужіння проводиться у храмі, там необхідно забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень, обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів, забезпечити температурний скринінг і дотримання маскового режиму.

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    Теги: Віталій Кличко Київ громадський транспорт метро школа Великдень 2021 карантин дитячий садок коронавірус
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