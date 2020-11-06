Офіційно: Кличко знову став мером Києва

Другого туру виборів мера Києва не буде

На виборах київського міського голови перемогу отримав чинний мер Віталій Кличко, за якого проголосував 365161 виборець, що складає 50,52%.

Про це оголосила Київська міська територіальна виборча комісія.

На другому місці екс-голова Київської міськдержадміністрації, кандидат від «Опозиційної платформи – За життя» Олександр Попов – 68757 голосів.

На третьому Сергій Притула від партії «Голос» – 56900.

Далі голоси розподілилися таким чином:

Олексій Кучеренко (ВО «Батьківщина») – 45823.

Ірина Верещук (партія «Слуга народу») – 39321

Андрій Пальчевський («Перемога Пальчевського») – 38360.

Ігор Смешко (партія «Сила і Честь») – 22418.

Нагадаємо, за даними екзит-полу соціологічної групи «Рейтинг», на виборах мера Києва перемагав Віталій Кличко з 47,8% голосів, Олександр Попов отримував 8,6%, Сергій Притула – 8,3%, Ірина Верещук – 8%.

Згідно з паралельним підрахунком голосів виборців, який проводила партія «Удар», Кличко перемагає вже у першому турі з 50,0% голосів.

Повідомлялося, що після обробки 99,5% голосів Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови.

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори, українці обирали представників до органів місцевого самоврядування, депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.

Як відомо, результати виборів мера Києва та депутатів міськради мають оголосити не пізніше 6 листопада.