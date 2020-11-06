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    Офіційно: Кличко знову став мером Києва

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    На виборах київського міського голови переміг Віталій Кличко - Офіційно: Кличко знову став мером Києва
    На виборах київського міського голови переміг Віталій Кличко
    Фото з відкритих джерел

    Другого туру виборів мера Києва не буде

    На виборах київського міського голови перемогу отримав чинний мер Віталій Кличко, за якого проголосував 365161 виборець, що складає 50,52%.

    Про це оголосила Київська міська територіальна виборча комісія.

    На другому місці екс-голова Київської міськдержадміністрації, кандидат від «Опозиційної платформи – За життя» Олександр Попов – 68757 голосів.

    На третьому Сергій Притула від партії «Голос» – 56900.

    Далі голоси розподілилися таким чином:

    • Олексій Кучеренко (ВО «Батьківщина») – 45823.
    • Ірина Верещук (партія «Слуга народу») – 39321
    • Андрій Пальчевський («Перемога Пальчевського») – 38360.
    • Ігор Смешко (партія «Сила і Честь») – 22418.

    Нагадаємо, за даними екзит-полу соціологічної групи «Рейтинг», на виборах мера Києва перемагав Віталій Кличко з 47,8% голосів, Олександр Попов отримував 8,6%, Сергій Притула – 8,3%, Ірина Верещук – 8%.

    Згідно з паралельним підрахунком голосів виборців, який проводила партія «Удар», Кличко перемагає вже у першому турі з 50,0% голосів.

    Повідомлялося, що після обробки 99,5% голосів Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови.

    25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори, українці обирали представників до органів місцевого самоврядування, депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.

    Як відомо, результати виборів мера Києва та депутатів міськради мають оголосити не пізніше 6 листопада.

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