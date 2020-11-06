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    Хто переміг на виборах у Києві: оприлюднення офіційних результатів

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    На виборах 25 жовтня кияни обирали міського голову і депутатів міськради - Хто переміг на виборах у Києві: оприлюднення офіційних результатів
    На виборах 25 жовтня кияни обирали міського голову і депутатів міськради
    Фото з відкритих джерел

    Результати виборів мера Києва та депутатів міськради оголошують в останній день, передбачений законодавством

    Київська міська територіальна виборча комісія оголошує результати виборів київського міського голови і депутатів Київської міської ради.

    Оголошення офіційних результатів виборчих перегорів відбувається у Колонній залі столичної мерії.

    За даними екзит-полу соціологічної групи «Рейтинг», на виборах мера Києва перемагає чинний очільник столиці Віталій Кличко з 47,8% голосів, Олександр Попов отримував 8,6%, Сергій Притула – 8,3%, Ірина Верещук – 8%.

    Згідно з паралельним підрахунком голосів виборців, які проводила партія «Удар», Кличко перемагає вже у першому турі з 50,0% голосів.

    Повідомлялося, що після обробки 99,5% голосів Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови.

    25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори, українці обирали представників до органів місцевого самоврядування, депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.

    Як відомо, результати виборів мера Києва та депутатів міськради мають оголосити не пізніше 6 листопада.

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