Хто переміг на виборах у Києві: оприлюднення офіційних результатів

Хто переміг на виборах у Києві: оприлюднення офіційних результатівтрансляція
Результати виборів мера Києва та депутатів міськради оголошують в останній день, передбачений законодавством
Київська міська територіальна виборча комісія оголошує результати виборів київського міського голови і депутатів Київської міської ради.
Оголошення офіційних результатів виборчих перегорів відбувається у Колонній залі столичної мерії.
За даними екзит-полу соціологічної групи «Рейтинг», на виборах мера Києва перемагає чинний очільник столиці Віталій Кличко з 47,8% голосів, Олександр Попов отримував 8,6%, Сергій Притула – 8,3%, Ірина Верещук – 8%.
Згідно з паралельним підрахунком голосів виборців, які проводила партія «Удар», Кличко перемагає вже у першому турі з 50,0% голосів.
Повідомлялося, що після обробки 99,5% голосів Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови.
25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори, українці обирали представників до органів місцевого самоврядування, депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.
Як відомо, результати виборів мера Києва та депутатів міськради мають оголосити не пізніше 6 листопада.
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