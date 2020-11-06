Кличко подякував киянам за довіру і звернувся до новообраних депутатів (відео)

Мер закликав новообраних депутатів Київради налаштуватися на конструктивну співпрацю

Мер Києва Віталій Кличко, якого міська територіальна виборча комісія оголосила переможцем на виборах київського міського голови у першому турі виборів, звернувся до киян та новообраних депутатів Київради.

Кличко записав відеозвернення і оприлюднив його на своїй сторінці у Facebook.

«Я хочу подякувати киянам, які висловили мені довіру і обрали мером у першому турі виборів. Це велика честь для мене і велика відповідальність. Відповідальність за те, як буде розвиватися наше місто, та як житимуть його мешканці. Я вдячний усім киянам, які прийшли на дільниці, за кого б вони не голосували. Я і надалі працюватиму заради інтересів усіх киян, заради перетворень і змін у Києві», - підкреслив мер столиці.

«Я також звертаюся до новообраних депутатів Київради. Ці вибори були складними і відбулися в непростих умовах: пандемія коронавірусу, криза економіки, велика зневіра у суспільстві. І сьогодні нова Київрада повинна показати приклад роботи в інтересах людей, які її обрали, в інтересах киян і столиці, незважаючи на політичну приналежність депутатів і їх амбіції. Безвідповідальним буде торгуватися за посади, розповідати, хто гарніший і заслуженіший», - наголосив Кличко.

Він зазначив, що сьогодні треба ухвалювати оперативні і ефективні рішення, щоб врятувати здоров’я і життя киян, оскільки пандемія наступає з новою силою, економіка ослабла, а бізнесу складно.

«І над цим маємо працювати всі разом і без зайвих політичних баталій. Також нам доведеться в стислі терміни ухвалювати бюджет столиці на наступний рік, який, нагадаю, всі попередні роки збільшувався. Тому, з першого ж засідання налаштовуємося на конструктивну співпрацю, а не на безкінечні переговори і політичні дискусії, що людям давно нецікаві, бо не впливають на якість їх життя, - підкреслив мер Києва. - Представників усіх політичних сил, що проходять до Київради, закликаю провести спільні консультації до початку першої сесії, щоб потім не втрачати часу, а з ним – і довіри людей, які нас обрали. Київ має і буде розвиватися! І я робив і робитиму для цього все!».

Нагадаємо, на виборах київського міського голови перемогу отримав чинний мер Віталій Кличко, за якого проголосував 365161 виборець, що складає 50,52%.

До Київради пройшли сім партій.