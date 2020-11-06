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    Офіційно: «ЄС» виграла вибори у Києві, «Удар» – другий

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    Оголошені результати виборів депутатів Київської міської ради - Офіційно: «ЄС» виграла вибори у Києві, «Удар» – другий
    Оголошені результати виборів депутатів Київської міської ради
    Фото з відкритих джерел

    До Київради пройшли сім партій

    Київська міська територіальна виборча комісія оприлюднила список кандидатів у депутати, які пройшли до Київської міської ради за підсумками місцевих виборів в Україні.

    Згідно з даними ТВК, до Київради проходять сім партій: 

    • «Європейська солідарність» - 20,52%
    • «Удар» - 19,98%
    • «Єдність Олександра Омельченка» - 8,74%
    • ОПЗЖ – 7,81%
    • «Слуга народу» - 7,53%
    • «Батьківщина» - 7,49%,
    • «Голос» - 5,97%.

    Решта політичних сил набрали менше 5% голосів.

    Раніше повідомлялося, що за підсумками виборів 25 жовтня до нового складу Київради пройшло сім партій. Найбільше мандатів отримала «Європейська солідарність» і «Удар». Був опублікований попередній список майбутніх депутатів.

    За даними екзит-полу групи «Рейтинг», на виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців. На другому місці партія «Європейська солідарність» із 18% голосів. Третє місце у партії «Слуга народу» - 9,5%.

    Далі йдуть: партія «Голос» - 7,2%, «Єдність» - 6,8%, «ОПЗЖ» - 6,7%, ВО «Батьківщина» - 6,6%. Решта партій набрали менше ніж 5% голосів виборців. Зокрема, партія «Перемога Пальчевського» набирає 3,9%. 

    25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори, українці обирали представників до органів місцевого самоврядування, депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.

    Нагадаємо, на виборах київського міського голови перемогу отримав чинний мер Віталій Кличко, за якого проголосував 365161 виборець, що складає 50,52%.

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