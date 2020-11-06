Офіційно: «ЄС» виграла вибори у Києві, «Удар» – другий
До Київради пройшли сім партій
Київська міська територіальна виборча комісія оприлюднила список кандидатів у депутати, які пройшли до Київської міської ради за підсумками місцевих виборів в Україні.
Згідно з даними ТВК, до Київради проходять сім партій:
- «Європейська солідарність» - 20,52%
- «Удар» - 19,98%
- «Єдність Олександра Омельченка» - 8,74%
- ОПЗЖ – 7,81%
- «Слуга народу» - 7,53%
- «Батьківщина» - 7,49%,
- «Голос» - 5,97%.
Решта політичних сил набрали менше 5% голосів.
Раніше повідомлялося, що за підсумками виборів 25 жовтня до нового складу Київради пройшло сім партій. Найбільше мандатів отримала «Європейська солідарність» і «Удар». Був опублікований попередній список майбутніх депутатів.
За даними екзит-полу групи «Рейтинг», на виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців. На другому місці партія «Європейська солідарність» із 18% голосів. Третє місце у партії «Слуга народу» - 9,5%.
Далі йдуть: партія «Голос» - 7,2%, «Єдність» - 6,8%, «ОПЗЖ» - 6,7%, ВО «Батьківщина» - 6,6%. Решта партій набрали менше ніж 5% голосів виборців. Зокрема, партія «Перемога Пальчевського» набирає 3,9%.
25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори, українці обирали представників до органів місцевого самоврядування, депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.
Нагадаємо, на виборах київського міського голови перемогу отримав чинний мер Віталій Кличко, за якого проголосував 365161 виборець, що складає 50,52%.
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