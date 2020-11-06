Офіційно: «ЄС» виграла вибори у Києві, «Удар» – другий

До Київради пройшли сім партій

Київська міська територіальна виборча комісія оприлюднила список кандидатів у депутати, які пройшли до Київської міської ради за підсумками місцевих виборів в Україні.

Згідно з даними ТВК, до Київради проходять сім партій:

«Європейська солідарність» - 20,52%

«Удар» - 19,98%

«Єдність Олександра Омельченка» - 8,74%

ОПЗЖ – 7,81%

«Слуга народу» - 7,53%

«Батьківщина» - 7,49%,

«Голос» - 5,97%.

Решта політичних сил набрали менше 5% голосів.

Раніше повідомлялося, що за підсумками виборів 25 жовтня до нового складу Київради пройшло сім партій. Найбільше мандатів отримала «Європейська солідарність» і «Удар». Був опублікований попередній список майбутніх депутатів.

За даними екзит-полу групи «Рейтинг», на виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців. На другому місці партія «Європейська солідарність» із 18% голосів. Третє місце у партії «Слуга народу» - 9,5%.

Далі йдуть: партія «Голос» - 7,2%, «Єдність» - 6,8%, «ОПЗЖ» - 6,7%, ВО «Батьківщина» - 6,6%. Решта партій набрали менше ніж 5% голосів виборців. Зокрема, партія «Перемога Пальчевського» набирає 3,9%.

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори, українці обирали представників до органів місцевого самоврядування, депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.

Нагадаємо, на виборах київського міського голови перемогу отримав чинний мер Віталій Кличко, за якого проголосував 365161 виборець, що складає 50,52%.