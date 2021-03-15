Після повідомлення про мінування з Київського цирку евакуювали 600 відвідувачів

Зловмисники вимагали від міністерства культури звільнити директора закладу

Учора ввечері київські правоохоронці отримали анонімне повідомлення про замінування будівлі Національного цирку України на проспекті Перемоги та приміщення Міністерства культури. Про це повідомляє «Київ Оперативний».

Зокрема, невідома особа телефоном повідомила правоохоронцям, що в залі цирку є «людина з бомбою».

«Схоже, що заявник має якісь неприязні стосунки із керівництвом цирку, оскільки його єдиною вимогою було – звільнити директора цирку» – йшлося у повідомленні.

Як повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Нацполіції, правоохоронцям на час перевірки довелося евакуювати з цирку 650 людей.

«На місце виїжджала слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції та вибухотехніки. Евакуювали 650 осіб», – зазначили в прес-службі відомства.

Водночас, жодних деталей щодо повідомлення про мінування Міністерства культури правоохоронці не наводять.

Вистави у Київському цирку після семимісячного карантину відновилися у жовтні 2020 року з дотриманням протиепдемічних приписів.

Як повідолялося раніше, у пʼятницю, 12 березня, близько 10:00 на гарячу лінію «102» у м. Києві надійшли повідомлення про замінування Голосіївського районного суду на вулиці Полковника Потєхіна та підприємства на вулиці Великій Васильківській.