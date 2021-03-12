У Голосіївському районі Києва замінували дві будівлі

Після перевірки отриманої інформації цим подіям буде надана правова кваліфікація

Наразі триває перевірка вказаної інформації

Сьогодні, 12 березня, близько 10:00 на гарячу лінію «102» у м. Києві надійшли повідомлення про замінування двох установ.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Києві.

До Голосіївського районного суду на вулиці Полковника Потєхіна та підприємства на вулиці Великій Васильківській виїхали поліцейські, співробітники вибухотехнічної служби та представники інших профільних служб.

Наразі триває перевірка вказаних будівель на наявність будь-яких вибухонебезпечних приладів.

Після перевірки отриманої інформації цим подіям буде надана правова кваліфікація.

Нагадаємо, 4 березня у Києві станцію метро «Хрещатик» та «Університет», а також пересадку на «Майдан Незалежності» перевірили на наявність вибухівки. Під час перевірки двох станцій столичного метрополітену щодо інформації про ймовірне їх мінування було загалом евакуйовано більш як дві тисячі осіб.