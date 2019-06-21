Всі станції метро працюють після «замінування»
Повідомлення про мінування виявилися хибними
Всі станції столичного метро, які сьогодні було зачинено через повідомлення про замінування, працюють у звичному режимі після перевірки на наявність вибухонебезпечних предметів. Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».
«Всі станції перевірено, небезпечних предметів не виявлено», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні близько 12-ї години зачинилися на вхід та вихід станції метро «Олімпійська», «Печерська», «Гідропарк», «Золоті ворота» та пересадка на «Театральну». Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».
Вранці близько 10-ї години було зачинено на вхід та вихід станцію «Хрещатик» та пересадку на «Майдан Незалежності».
Як повідомлялося, 20 червня невідомі повідомили про мінування будівлі Центральної виборчої комісії.