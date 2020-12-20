У столиці «замінували» одразу п’ять крупних торговельних центрів

Поліція шукала вибухівку в Ocean Plaza, Novus та «Епіцентрі»

Правоохоронці шукають зловмисників, що повідомили сьогодні про мінування одразу п’яти великих закладів торгівлі столиці. Як повідомляє УНН, мова йде про один торговий центр та чотири супермаркети.

«Так, дійсно надходили такі анонімні повідомлення. Наразі перевіряється інформація у ТРЦ Ocean Plaza, двох супермаркетах «Ашан», Novus та «Епіцентрі» на проспекті Григоренка. Наразі в Ocean Plaza направлені вибухотехніки та відповідні служби, а в інших проводиться обстеження», – повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Як повідомляв «Главком», минулого тижня було заміновано торговий центр River Mall на Осокорках. Під час пошуку вибухівки з нього були евакуйовані всі відвідувачі.

Минулої п’ятниці до столичної поліції надійшло повідомлення про замінування автомобіля на Виноградарі. Внаслідок перевірки всередині автомобіля виявили муляж гранати.