  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вночі «замінували» будівлю «Укртелефільму»: знімальну групу евакуювали (фото, відео)

    • Розсилка
    На місце також прибули співробітники вибухотехнічної служби, рятувальники - Вночі «замінували» будівлю «Укртелефільму»: знімальну групу евакуювали (фото, відео)
    На місце також прибули співробітники вибухотехнічної служби, рятувальники
    Фото: Інформатор

    Фахівці в результаті перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили

    У вівторок, 16 квітня, в Києві «замінували» будівлю «Укртелефільму», яка розташоване на вулиці Туманяна, 15. Співробітники поліції евакуювали близько 50 осіб, які займалися зйомками реклами.

    Повідомлення про мінування надійшло на лінію екстрених служб близько 2:10. Про це повідомляє Інформатор.

    Як розповіли співробітники знімальної групи, вони займалися виробництвом реклами в одному з приміщень «Укртелефільму». Близько 2:30 в будівлю прийшли поліцейські і попросили їх покинути павільйон. На місце також прибули співробітники вибухотехнічної служби, кінологи з собаками, рятувальники, швидка допомога.

    Читайте також

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Вночі «замінували» будівлю «Укртелефільму»: знімальну групу евакуювали (фото, відео)
    Вночі «замінували» будівлю «Укртелефільму»: знімальну групу евакуювали (фото, відео)
    Вночі «замінували» будівлю «Укртелефільму»: знімальну групу евакуювали (фото, відео)
    Вночі «замінували» будівлю «Укртелефільму»: знімальну групу евакуювали (фото, відео)
    Вночі «замінували» будівлю «Укртелефільму»: знімальну групу евакуювали (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На повну перевірку приміщень «Укртелефільму» у правоохоронців пішло близько 40 хвилин. Вибухонебезпечних або підозрілих предметів поліцейські не виявили і дозволили знімальній групі продовжити свою роботу.

    Нагадаємо, 15 квітня з початку доби до 11:00 у Києві «замінували» 11 об'єктів. У список потрапили торгові центри і готелі.

    Як повідомлялося, у неділю, 14 квітня, ввечері в Києві евакуювали персонал і відвідувачів гіпермаркетів «Ашан». Крім того, у неділю вдень протягом години до поліції Києва надійшло п’ять анонімних повідомлень про замінування чотирьох готелів на вулицях Хрещатик, Ірининська і Михайлівська , а також міжнародного центру сучасного мистецтва та торгового центру на вулиці Басейній.

    Минулого тижня - з 8 по 14 квітня - столичні рятувальники здійснили 47 виїздів для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста

    Читайте також
    Київ замінування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ