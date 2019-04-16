Вночі «замінували» будівлю «Укртелефільму»: знімальну групу евакуювали (фото, відео)



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На місце також прибули співробітники вибухотехнічної служби, рятувальники Фото: Інформатор

Фахівці в результаті перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили

У вівторок, 16 квітня, в Києві «замінували» будівлю «Укртелефільму», яка розташоване на вулиці Туманяна, 15. Співробітники поліції евакуювали близько 50 осіб, які займалися зйомками реклами.

Повідомлення про мінування надійшло на лінію екстрених служб близько 2:10. Про це повідомляє Інформатор.

Як розповіли співробітники знімальної групи, вони займалися виробництвом реклами в одному з приміщень «Укртелефільму». Близько 2:30 в будівлю прийшли поліцейські і попросили їх покинути павільйон. На місце також прибули співробітники вибухотехнічної служби, кінологи з собаками, рятувальники, швидка допомога.

На повну перевірку приміщень «Укртелефільму» у правоохоронців пішло близько 40 хвилин. Вибухонебезпечних або підозрілих предметів поліцейські не виявили і дозволили знімальній групі продовжити свою роботу.

Нагадаємо, 15 квітня з початку доби до 11:00 у Києві «замінували» 11 об'єктів. У список потрапили торгові центри і готелі.

Як повідомлялося, у неділю, 14 квітня, ввечері в Києві евакуювали персонал і відвідувачів гіпермаркетів «Ашан». Крім того, у неділю вдень протягом години до поліції Києва надійшло п’ять анонімних повідомлень про замінування чотирьох готелів на вулицях Хрещатик, Ірининська і Михайлівська , а також міжнародного центру сучасного мистецтва та торгового центру на вулиці Басейній.

Минулого тижня - з 8 по 14 квітня - столичні рятувальники здійснили 47 виїздів для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста