Півторарічний киянин встановив рекорд України



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Керівник проекту «Національний реєстр рекордів України» Лана Вєтрова з маленьким рекордсменом Левом Ткаченком Фото: Лана Вєтрова, Facebook

Зареєстровано рекорд «Наймолодша дитина, яка катається на льодових ковзанах»

Сьогодні, 7 березня, на льодовій арені у Національному комплексі «Експоцентр України» у Києві відбулася реєстрація рекорду України «Наймолодша дитина, яка катається на льодових ковзанах».

Рекорд встановив півторарічний киянин Лев Ткаченко.

«Малюк із задоволенням катається на ковзанах і вже почав опановувати ази хокею. Не дивлячись, що ключка втричі більша за нього, відважний хокеїст уже ловить на неї шайбу і навіть пасує своєму старшому братові, який також захоплюється цим видом спорту», - розповіла керівник проекту «Національний реєстр рекордів України» Лана Вєтрова.

Крім братів, на ковзанах також катаються мама хлопчиків і дідусь, який і є їх тренером. Він розповів експертам Національного реєстру рекордів, з якими труднощами вдалось роздобути маленький розмір екіпіровки: щось довелось вкоротити і підшити, а ковзани замовляли аж в США. Вони такого маленького розміру, що запросто поміщаються на долоні дорослої людини.

«Я родом з Южноукраїнська Миколаївській області, - розповіла «Фактам» мама хлопчиків Юлія Ткаченко. - Нещодавно гостювала у батьків, і мій батько Леонід Рябченко (він тренер місцевого аматорського хокейного клубу «Гарт») вирішив поставити молодшого онука на ковзани. У Льови стало виходити катання вже на четвертому тренуванні. Ну, а потім почалися заняття з ключкою».