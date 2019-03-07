  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Півторарічний киянин встановив рекорд України

    • Розсилка
    <p>Керівник проекту &laquo;Національний реєстр рекордів України&raquo; Лана Вєтрова з маленьким рекордсменом Левом Ткаченком</p> - Півторарічний киянин встановив рекорд України

    Керівник проекту «Національний реєстр рекордів України» Лана Вєтрова з маленьким рекордсменом Левом Ткаченком

    Фото: Лана Вєтрова, Facebook

    Зареєстровано рекорд «Наймолодша дитина, яка катається на льодових ковзанах»

    Сьогодні, 7 березня, на льодовій арені у Національному комплексі «Експоцентр України» у Києві відбулася реєстрація рекорду України «Наймолодша дитина, яка катається на льодових ковзанах».

    Рекорд встановив півторарічний киянин Лев Ткаченко.

    «Малюк із задоволенням катається на ковзанах і вже почав опановувати ази хокею. Не дивлячись, що ключка втричі більша за нього, відважний хокеїст уже ловить на неї шайбу і навіть пасує своєму старшому братові, який також захоплюється цим видом спорту», - розповіла керівник проекту «Національний реєстр рекордів України» Лана Вєтрова.

    Крім братів, на ковзанах також катаються мама хлопчиків і дідусь, який і є їх тренером. Він розповів експертам Національного реєстру рекордів, з якими труднощами вдалось роздобути маленький розмір екіпіровки: щось довелось вкоротити і підшити, а ковзани замовляли аж в США. Вони такого маленького розміру, що запросто поміщаються на долоні дорослої людини. 

    Читайте також

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Півторарічний киянин встановив рекорд України
    Півторарічний киянин встановив рекорд України
    Півторарічний киянин встановив рекорд України
    Півторарічний киянин встановив рекорд України
    Півторарічний киянин встановив рекорд України
    Фото: Факти

    «Я родом з Южноукраїнська Миколаївській області, - розповіла «Фактам» мама хлопчиків Юлія Ткаченко. - Нещодавно гостювала у батьків, і мій батько Леонід Рябченко (він тренер місцевого аматорського хокейного клубу «Гарт») вирішив поставити молодшого онука на ковзани. У Льови стало виходити катання вже на четвертому тренуванні. Ну, а потім почалися заняття з ключкою».

    Читайте також
    Київ діти рекорд Україна хокей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ