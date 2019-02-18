Неділя у Києві відзначилася весняним температурним рекордом



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17 лютого у Києві була така температура повітря, яка за кліматичною нормою відповідає 29 березня

У неділю, 17 лютого, у Києві було побито рекорд середньодобової температури повітря. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Згідно з даними спостережень метеостанції обсерваторії, вперше за 139 років температура становила +4,6°С, що на 0,1°С вище попереднього рекордного значення температури для цього дня у 1974 році.

За кліматичною нормою така температура відповідає 29 березня.

Раніше повідомлялося, що середньомісячна температура повітря цьогорічного січня у Києві склала -4,5°С, що перевищує кліматичну норму на 1,1°С. Згідно з даними спостережень метеостанції обсерваторії, найхолодніше було 9 січня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до -14,4°С, а найтепліше – 18 числа, коли максимальна температура піднялась після полудня до +3,6 градусів. Найбільше сніжило у Києві в січні 1987 року, коли висота снігу в його останній день досягла – 47 см.



