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    Екс-президент України встановив світовий рекорд

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    Екс-президент України встановив світовий рекорд
    Фото: rekord.ua

    Віктор Ющенко відтепер офіційно володар найбільшої у світі колекції українських рушників

    Екс-президента України Віктора Ющенка офіційно визнали володарем найбільшої у світі колекції українських рушників. Про це повідомляє ГО «Національний реєстр рекордів».

    Віктор Ющенко відтепер офіційно володар найбільшої у світі колекції українських рушників.

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    Експерти Національного реєстру рекордів Виталий Зорин і Вєтрова Лана нарахували 5730 автентичних вишитих та тканих рушників, які є оберегом культурної пам'яті українців.

    Як повідомлялось, з початку 2019 року українці встановили 37 рекордів

    Традиційно, найбільшу кількість рекордів українці встановлюють у сферах «Спорт та ігри», «Кулінарне мистецтво», «Людські досягнення», «Діти», «Люди похилого віку».

    Крім того, у 2019 році від українців вже надійшло 122 заявки на встановлення рекордів.

    Нагадаємо, за минулий рік українці встановили 622 рекорди, серед яких 480 – національні.

    У 2018 році Книга зареєструвала ювілейний 50 рекорд. Українець Олег Скавиш на прізвисько Тягнизуб протягнув зубами корабель вагою 614 тонн і потрапив до Книги рекордів Гіннесса.

    Джерело: УНН

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