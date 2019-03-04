Екс-президент України встановив світовий рекорд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: rekord.ua

Віктор Ющенко відтепер офіційно володар найбільшої у світі колекції українських рушників

Екс-президента України Віктора Ющенка офіційно визнали володарем найбільшої у світі колекції українських рушників. Про це повідомляє ГО «Національний реєстр рекордів».

Віктор Ющенко відтепер офіційно володар найбільшої у світі колекції українських рушників.

Експерти Національного реєстру рекордів Виталий Зорин і Вєтрова Лана нарахували 5730 автентичних вишитих та тканих рушників, які є оберегом культурної пам'яті українців.

Як повідомлялось, з початку 2019 року українці встановили 37 рекордів.

Традиційно, найбільшу кількість рекордів українці встановлюють у сферах «Спорт та ігри», «Кулінарне мистецтво», «Людські досягнення», «Діти», «Люди похилого віку».

Крім того, у 2019 році від українців вже надійшло 122 заявки на встановлення рекордів.

Нагадаємо, за минулий рік українці встановили 622 рекорди, серед яких 480 – національні.

У 2018 році Книга зареєструвала ювілейний 50 рекорд. Українець Олег Скавиш на прізвисько Тягнизуб протягнув зубами корабель вагою 614 тонн і потрапив до Книги рекордів Гіннесса.

Джерело: УНН