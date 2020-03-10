  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Нивках BMW зім’яв Seat (фото, відео)

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    На Нивках BMW зім’яв Seat (фото, відео)
    На Нивках BMW зім’яв Seat (фото, відео)
    На Нивках BMW зім’яв Seat (фото, відео)
    На Нивках BMW зім’яв Seat (фото, відео)
    На Нивках BMW зім’яв Seat (фото, відео)
    На Нивках BMW зім’яв Seat (фото, відео)
    На Нивках BMW зім’яв Seat (фото, відео)
    Фото: Інформатор
    • Розсилка

    В результаті ДТП постраждав водій Seat

    У ніч на вівторок, 10 березня, на перетині вулиць Стеценка та Щербаківського в Києві сталася ДТП за участю автомобілів BMW X3 і Seat. В результаті зіткнення постраждала одна людина - водій Seat.

    Аварія трапилася близько 23:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, яку повідомили поліцейські, обидва автомобілі рухалися по вулиці Щербаківського в сторону площі Валерія Марченка (колишньої Інтернаціональної). Далі, за словами водія BMW, Seat вилетів на смугу прямо перед ним, і чоловік не встиг загальмувати.

    В результаті зіткнення водій Seat отримав травми. На місці аварії працювали дві бригади медиків.

    Крім того, екіпаж патрульної поліції займався фіксацією ДТП.

    Як повідомляв «Главком», 8 березня у Києві на вулиці Братиславський сталася ДТП: в авто патрульної поліції на великій швидкості влетів легковик.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ