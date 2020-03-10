На Нивках BMW зім’яв Seat (фото, відео)
В результаті ДТП постраждав водій Seat
У ніч на вівторок, 10 березня, на перетині вулиць Стеценка та Щербаківського в Києві сталася ДТП за участю автомобілів BMW X3 і Seat. В результаті зіткнення постраждала одна людина - водій Seat.
Аварія трапилася близько 23:00. Про це повідомляє Інформатор.
За попередньою інформацією, яку повідомили поліцейські, обидва автомобілі рухалися по вулиці Щербаківського в сторону площі Валерія Марченка (колишньої Інтернаціональної). Далі, за словами водія BMW, Seat вилетів на смугу прямо перед ним, і чоловік не встиг загальмувати.
В результаті зіткнення водій Seat отримав травми. На місці аварії працювали дві бригади медиків.
Крім того, екіпаж патрульної поліції займався фіксацією ДТП.
Як повідомляв «Главком», 8 березня у Києві на вулиці Братиславський сталася ДТП: в авто патрульної поліції на великій швидкості влетів легковик.