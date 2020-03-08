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    У Києві на Троєщині сталася ДТП за участі патрульної поліції (відео)

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    Обставини аварії з&rsquo;ясовуються - У Києві на Троєщині сталася ДТП за участі патрульної поліції (відео)
    Обставини аварії з’ясовуються
    Фото і відео Ярослава Груздєва

    В легковому авто спрацювали подушки безпеки

    Сьогодні, 8 березня, у Києві на вулиці Братиславський сталася ДТП. В авто патрульної поліції на великій швидкості влетів легковик, повідомляє Главком.

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    У Києві на Троєщині сталася ДТП за участі патрульної поліції (відео)
    У Києві на Троєщині сталася ДТП за участі патрульної поліції (відео)
    У Києві на Троєщині сталася ДТП за участі патрульної поліції (відео)
    У Києві на Троєщині сталася ДТП за участі патрульної поліції (відео)
    У Києві на Троєщині сталася ДТП за участі патрульної поліції (відео)
    Фото Ярослава Груздєва

    На місце ДТП прибуло ще три патрульних авто. Обставини аварії з’ясовуються. Про постраждалих інформації наразі немає.

    Нагадаємо, ДТП у Києві. Авто вилетіло на тротуар, перекинулося та врізалося у стовп.

    Як повідомлялося, на Вінниччині сталася потрійна смертельна ДТП.

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